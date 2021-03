Liga Mistrzów zostaje w Polsacie Sport Premium do 2024 roku

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat nabyła prawa do pokazywania przez trzy kolejne sezony w latach 2021-2024 rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA.

• Dodatkowo w pakiecie znajdują się mecze Superpucharu Europy UEFA oraz rozgrywki Młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA.

• Wszystkie mecze "na żywo" będą pokazywane w kanałach Polsat Sport Premium.

Liga Mistrzów zostaje w Polsacie przez trzy kolejne sezony (2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024). Wyłączne prawa dotyczą wszystkich pól wykorzystania - w tym telewizji płatnej, bezpłatnej oraz internetu. Każdy kolejny sezon to 138 meczów Ligi Mistrzów UEFA, w tym mecz o Superpuchar Europy, a łącznie przez trzy lata to ponad 400 spotkań najlepszych klubów w Europie dla polskich widzów w kanałach Polsatu.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.Telewizja Polsat wraz znabyła również prawa do pokazywania meczów otwierających coroczny sezon pucharowy w Europie, czyli meczów o- rywalizacji zwycięzców Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Dodatkowo widzowie dzięki Telewizji Polsat będą mogli oglądać zmagania następców Lewandowskiego, Messiego czy Ronaldo w ramach rozgrywek. W jej ramach będzie pokazywane co najmniej 39 spotkań w każdym sezonie.Trzy kolejne sezony oznaczają, że Liga Mistrzów w kanałach Polsatu to razem już 15 lat najlepszej europejskiej piłki w domach polskich kibiców. Po raz pierwszy Liga Mistrzów była pokazywana na antenach Polsatu w latach 2000/2001, a obecnie nadawany sezon - 2020/2021 jest już dwunastym w historii stacji. To właśnie na antenach Polsatu widzowie mogli oglądać m.in. w 2005 r. triumf Jerzego Dudka z Liverpoolem w jednym z najlepszych finałów w historii na stadionie w Stambule i zwycięstwie z Milanem po rzutach karnych oraz ubiegłoroczny finał marzeń Roberta Lewandowskiego, w którym mógł wreszcie cieszyć się ze zdobycia najważniejszego trofeum w europejskiej klubowej piłce nożnej.- powiedział Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu Telewizji Polsat.Od sezonu 2018/2019 Liga Mistrzów UEFA odbywa się w nowej formule, a pokazuje ją Telewizja Polsat. Dla Telewizji Polsat zakup Ligi Mistrzów w 2018 roku w nowej formule to były "rewolucyjne" trzy sezony - utworzono nowe kanały sportowe - Polsat Sport Premium, po raz pierwszy w historii wszystkie mecze były pokazywane "na żywo" oraz m.in. specjalnie dla Ligi Mistrzów zostało wybudowane nowe, 700-metrowe studio, w którym przy realizacji meczów są wykorzystywane technologie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR i VR).Z kolei od nowego sezonu Liga Europy i Liga Konferencji Europy na platformie online Viaplay