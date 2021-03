Premiery filmowe na wiosnę w Romcne TV

Łukasz Szewczyk

• W kwietniowej ramówce Romance TV pojawią się premiery filmowe, dzięki którym świat nabierze jeszcze bardziej promiennych kolorów.

Gdy kończy się długa i chłodna zima, potrzebujemy pozytywnych bodźców, które pobudzą nas do życia. Może to być spacer w pierwszych promieniach słońca, przejażdżka na rowerze lub miły wieczór z Romance TV i hitami z cyklu "Nareszcie wiosna!". W każdą środę kwietnia o godzinie 20.00 stacja wyemituje premierowe filmy, których bohaterką jest Katja Baumann, opiekunka środowiskowa, mieszkająca w niewielkiej miejscowości Wiosna, która zawsze znajdzie pozytyw-ne rozwiązanie problemów mieszkańców miasteczka.Cykl rozpocznie obraz(7 kwietnia). Sympatyczna opiekunka środowiskowa, Katja Baumann znajdzie się pomiędzy młotem a kowadłem. Będzie starała się pomóc Charlize - kobiecie, która zamierza zabronić swojemu byłemu mężowi Philippowi, widy-wania się z ich synem Garym. Charlize nie radzi sobie z faktem, że Philipp ponownie się ożenił i że inna kobieta zajęła jej miejsce.Kolejna propozycja to(14 kwietnia). Opiekunka środowiskowa Katja Baumann nie może uporać się z kłopotami osaczającymi ją z każdej strony. Mark, jej najlepszy przyjaciel, w którym skrycie się kocha, zszedł się ponownie ze swą miłością z czasów młodości, Sophie. Na domiar złego Sophie wprowadza się do Marka i Katji. A jej córka Kiki nie interesuje się niczym i nikim innym poza swoim nowym chłopakiem. Nikt nie zauważa, jak bardzo nieszczęśliwa jest Katja. Na szczęście wkrótce, niczym na zawołanie, pojawia się nowe zlecenie. Katja ma się zająć zwierzętami starego stolarza, Karla Tischlera. Żyją one na hali w pokrytych śniegiem górach. Z początku zadanie wydaje się Katji nietrudne do wykonania i mało skomplikowane. Wkrótce okazuje się jednak, że kobieta ma się opiekować nie tylko zwierzętami...Tydzień później(21 kwietnia). Opiekunka środowiskowa Katja Baumann i w tym odcinku ma pełne ręce roboty. Trzyletni Benny podtopił się podczas kąpieli w wannie, a teraz leży na oddziale intensywnej terapii, walcząc o życie. Wkrótce staje się jasne, że jego starsza siostra Laura mogła zapobiec temu wypadkowi. Katja początkowo nie potrafi wy-tłumaczyć dziwnego zachowania dziewczynki. Gdy uda się jej zdobyć zaufanie dziecka, dowie się zdumiewających rzeczy.Cykl zakończy film(21 kwietnia). Opiekunka środowiskowa Katja Baumann bardzo się cieszy, gdyż otrzymała awans. Pod nieobecność przełożonego doskonale sprawdziła się jako kierowniczka placówki, dlatego od teraz będzie już samodzielnie piastować to stanowisko. Wkrótce staje przed nowym wyzwaniem - ma zaopiekować się obejściem Marii - mieszkanki wioski, która spadła z drabiny i trafiła do szpitala. Okazuje się, że w gospodarstwie współprowadzonym przez starszą kobietę panuje niewyobrażalny chaos. Tymczasem serce Katji zaczyna szybciej bić na widok Cema, krewnego nowych sąsiadów pochodzących z Turcji i zamieszkałych w sąsiednim domu.