Cztery wielkie gale ONE on TNT na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• ONE Championship robi wiele, aby organizacja była nie tylko największą i najbardziej prestiżową na kontynencie azjatyckim, ale też w USA.

• Właśnie temu służyć mają cztery gale ONE on TNT, które na żywo zobaczyć będzie można w Fightklubie

ONE on TNT to nowość, którą włodarze z Azji chcą podbić amerykański rynek. Aby sprostać oczekiwaniom wymagającej publiczności w Stanach Zjednoczonych postanowili zorganizować w kwietniu cztery niezwykle prestiżowe gale, okraszone pojedynkami o mistrzostwo świata. Pierwsza z nich już 8 kwietnia (transmisja w Fightklubie o godz. 2:30), kolejne dokładnie co tydzień - 15, 22 i 29 kwietnia. Wszystkie kibice w naszym kraju będą mogli zobaczyć na żywo wyłącznie w Fightklubie. W USA każdą z gal transmitowała będzie w najlepszym czasie antenowym telewizja TNT.- powiedział w specjalnym oświadczeniu Chatri Sityodtong, Dyrektor Generalny ONE Championship -- dodaje.Pierwsza gala ONE on TNT I na żywo już 8 kwietnia, a pojedynkiem wieczoru będzie w niej niezwykle intrygująco zapowiadający się pojedynek o tytuł mistrza świata w wadze muszej pomiędzy broniącym pasa Adriano Moraesem, a byłym czempionem World Grand Prix ONE, Demetriousem Johnsonem. W kolejnym pasjonującym starciu premierowej gali w Stanach Zjednoczonych jeden z ulubieńców miejscowej publiczności, Eddie Alvarez, skrzyżuję rękawice z drugim w rankingu wagi lekkiej, Iurim Lapicusem, który... niedawno obiecał zakończyć karierę w MMA. Main Card uzupełni pojedynek pomiędzy mistrzem świata ONE w wadze muszej w Muay Thai, Rodtangiem Jitmuangnonem, a fantastycznym Australijczykiem, Danialem Williamsem. Jak zawsze w walkach ONE Super Series Muay Thai obaj fighterzy będą nosili czterouncjowe rękawice do MMA.Tydzień później, 15 kwietnia, druga odsłona gali ONE on TNT II z walką wieczoru: Christian Lee vs Timofey Nastyukhin. Pierwszy z nich bronił będzie swojej korony mistrza świata ONE w wadze lekkiej, drugi - sklasyfikowany obecnie na trzeciej pozycji w rankingu - spróbuje odebrać mu tytuł. Na tej samej gali do oktagonu wróci Martin Nguyen, wielkoletni czempion ONE, dla którego będzie to pierwszy pojedynek od przegranej październikowej walki z Thanhem Le. Nguyen, obecnie czołowy zawodnik wagi piórkowej, rozpocznie swój ponowny marsz na szczyt od starcia z Kim Jae Woongiem. Uzupełnieniem głównej karty będzie starcie ONE Super Series Muay Thai w wadze słomowej, w którym zmierzą się Wondergirl Fairtex i Amber Kitchen.ONE Championship nie da fanom szansy na odpoczynek, bo już 22 kwietnia zaprasza na kolejne show ze Stanów Zjednoczonych, tym razem z gwiazdami wagi ciężkiej i kilkoma legendami organizacji. W głównym starciu gali ONE on TNT III Amir Aliakbari z Iranu zmierzy się z niepokonanym rosyjskim gwiazdorem Anatolijem Malychinem. Wielce prawdopodobne, że zwycięzca tej konfrontacji może być kolejnym rywalem dla niekwestionowanego mistrza ONE w wadze ciężkiej, Brandona Very. W ONE Super Series Muay Thai widzowie będą mieli okazję zobaczyć w akcji pojedynek ikon: Nieky Holzken vs John Wayne Parr, a uzupełnieniem Main Card będzie starcie Yoshihiro Akiyama vs Mohammad Karaki.Zwieńczeniem miesięcznego maratonu z ONE on TNT będzie czwarta i ostatnia gala, którą na żywo zobaczyć będzie można w Fightklubie 29 kwietnia. Głównym gwoździem show będzie pojedynek mistrza świata wagi półciężkiej, Aung La N Sanga, który bronił będzie tytułu w starciu z dobrze sobie znanym Witalijem Bigdashem. Będzie to już ich trzecie starcie w historii. Kto wyjdzie z niego zwycięsko i zakończy trylogię z mistrzowskim pasem? W głównej karcie gali ONE on TNT IV znalazło się miejsce dla debiutującego, ale bardzo wysoko cenionego przez ekspertów, Stephena Lomana, który zmierzy się z Johnem Linekerem oraz dla amerykańskiej gwiazdy Sage'a Northcutta. On z kolei skrzyżuje rękawice z czwartym zawodnikiem rankingu wagi lekkiej, Shinyi Aokim.