Premier League Darts wraca do Sportklubu

Łukasz Szewczyk

• W zmienionym formacie, bez udziału publiczności i w tym roku jeszcze bez Krzysztofa Ratajskiego

• Premier League Darts wraca na antenę Sportklubu. Stacja pokaże na żywo wszystkie szesnaście imprez plus faza play-off.

Premier League to w darterskim kalendarzu jeden z najbardziej prestiżowych cykli, zwycięstwo w którym stawiane jest w pierwszym szeregu darterskich osiągnięć. W tym roku impreza ta odbędzie się już po raz siedemnasty, z powodu pandemii wszystkie jej etapy zlokalizowane zostaną jednak w jednym miejscu - w Marshall Arenie w Milton Keynes. W poprzednich latach światowa czołówka w każdy czwartek spotykała się w innym miejscu na Wyspach, a incydentalnie także w kontynentalnej części Europy, żeby przy szczelnie wypełnionych halach rywalizować o punkty do klasyfikacji generalnej cyklu. Tym razem zmieni się nie tylko miejsce rozgrywania zawodów, ale i ich termin, zamiast cotygodniowych spotkań zawodnicy zamykani będą bowiem na kilka dni w jednej "bańce" i rozgrywać będą kilka rund jednocześnie.Pierwszy etap tej rywalizacji w dniach 5-9 kwietnia, a wszystkie mecze z pięciu dni zmagań na żywo na antenie Sportklubu. Później nastąpi dziesięciodniowa przerwa i 19 kwietnia zawodnicy znów stawią się w Milton Keynes, żeby dokończyć zmagania w pierwszej części Premier League. Po niej, po dziewięciu pełnych kolejkach, najsłabsza dwójka pożegna się z rywalizacją, a dziesiątka, która rozpoczęła sezon okrojona zostanie do ósemki.W dniach 5-7 maja oraz 24-27 maja elita, która pozostanie w cyklu, znów zmierzy się ze sobą w serii bezpośrednich spotkań, aby wyłonić czwórkę, która 28 maja stoczy między sobą decydującą batalię o wygraną w cyklu. Tego dnia odbędą się dwa spotkania półfinałowe oraz wielki finał imprezy - wszystkie te mecze na żywo w Sportklubie.W dwóch poprzednich edycjach Premier League udział w cyklu zagwarantowanych miało dziewięciu zawodników, a jedna karta przeznaczona była dla gościa, którego dopraszano na poszczególne imprezy. Aby jak najbardziej zadbać o bezpieczeństwo graczy, w bieżącym sezonie zrezygnowano z tego formatu i powrócono do wariantu z dziesięcioma zawodnikami obstawionymi w cyklu niezmiennie na cały rok.W tym roku w grupie walczącej o triumf w imprezie znalazło się aż trzech debiutantów: Dimitri Van den Bergh, José de Sousa i Jonny Clayton, który jako ostatni zagwarantował sobie udział w cyklu. Niewiele dłuższym stażem pochwalić mogą się zresztą Nathan Aspinall i Glen Durrant, dla których będzie to dopiero drugi start w Premier League. Tyle że obaj ubiegłoroczny debiut zaliczyli najlepiej jak tylko się dało: Durrant triumfował, a w finale pokonał nie kogo innego, jak właśnie Aspinalla. Na drugim biegunie Gary Anderson, który w Premier League zagra już po raz dziesiąty oraz Michael van Gerwen, dla którego będzie to dziewiąty start w tym cyklu.Tegoroczni uczestnicy Premier League Darts: Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Nathan Aspinall, Gary Anderson, Dimitri Van den Bergh, Glen Durrant, José de Sousa i Jonny Clayton.