Facebook wprowadza nowe narzędzia do kontroli treści w aktualnościach

Łukasz Szewczyk

• Facebook uruchamia nowe narzędzie, umożliwiające lepszą kontrolę materiałów udostępnianych w Aktualnościach.

• Od teraz, możliwe będzie wskazanie osób, mogących komentować posty publiczne, określając czy będzie to każdy, kto widzi post, czy tylko oznaczone osoby i strony.

Dodając możliwość dostosowania grona komentujących, Facebook daje właścicielowi konta kontrolę nad rozmowami prowadzonymi pod jego w postami publicznymi i pozwala mu ograniczyć niepożądane interakcje. Także osoby publiczne, twórcy i marki mogą określić grono osób komentujących ich posty publiczne, zwiększając tym swoje poczucie bezpieczeństwa i poszerzając przestrzeń konstruktywnej dyskusji ze swoją społecznością.Nowe narzędzie to kolejny krok Facebooka we wspieraniu użytkowników w skutecznej kontroli ich Aktualności i zarządzaniu nimi tak, aby odzwierciedlały jak najlepiej zainteresowania właściciela profilu.Aby pomóc użytkownikom w odkrywaniu nowych i pasujących do ich zainteresowań materiałów, Facebook proponuje w Aktualnościach posty z takich stron i grup, których oni jeszcze nie obserwują. Posty proponowane są głównie na podstawie takich kryteriów jak zaangażowanie na platformie, powiązane tematy i lokalizacja. Ponieważ są to konta spoza listy obserwowanych, Facebook musi przestrzegać szeregu zasad dotyczących materiałów polecanych użytkownikom.Od teraz, pod proponowanymi materiałami będzie widoczny przycisk "Dlaczego to widzę?", gdzie użytkownik dowie się dlaczego dana publikacja została mu zasugerowana.O tym jakie posty proponowane wyświetlają się w Aktualnościach, decyduje kilka czynników:• Aktywność na platformie: dana publikacja może zostać zaproponowana, jeśli inne reagujące na nią osoby należą do tej samej grupy lub obserwują tę samą stronę, albo skomentowały ten sam post.• Powiązane tematy: jeśli użytkownik wykazuje na platformie zainteresowanie danym zagadnieniem, może znaleźć wśród proponowanych publikacji inne posty na ten temat.• Lokalizacja: wśród proponowanych postów widnieją także te, które zostały opublikowane lub skomentowane przez użytkownika z okolicy.Użytkownik może też sam określić co ma być wyświetlane i udostępniane w Aktualnościach - wystarczy dostosować preferencje Aktualności oraz ustawienia prywatności w aplikacji.