Wielkanocna uczta filmowa w TV Puls i Puls 2

Łukasz Szewczyk

• Kanały TV Puls i PULS 2 przygotowały Wielkanocną Ucztę Filmową

• Na widzów czekają znakomite filmy z gwiazdami, premiery oraz zabawne animacje

W Wielką Środę 31 marca o 20:00 TV Puls pokaże premierowo film- kinową wersję bijącego rekordy popularności serialu "Biblia". To zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o życiu Chrystusa, od momentu jego narodzin, przez okres nauczania i ukrzyżowanie aż po Zmartwychwstanie.W Wielki Czwartek 1 kwietnia dwie znakomite komedie, w których śmiech przeplata się z piękną refleksją o życiu. O 20:00 TV Puls zaprasza na- opowieść o sile miłości między dzieckiem a rodzicem. Bohaterem filmu jest kawaler, który musi nauczyć się odpowiedzialności, gdy w jego życiu pojawia się... córka. Następnie, o 22:20, TV Puls pokaże kinowy hito przyjaźni niepełnosprawnego milionera ze swoim opiekunem. W obu filmach wspaniałe role stworzył Omar Sy, obecnie jeden z najpopularniejszych francuskich aktorów.W Wielki Piątek 2 kwietnia o 20:00 TV Puls pokaże- głośny, kontrowersyjny i wyjątkowo realistyczny film Mela Gibsona o ostatnich 12 godzinach życia Chrystusa. W roli głównej występuje James Caviezel, a partneruje mu Monica Bellucci jako Maria Magdalena.W Wielką Sobotę 3 kwietnia o 20:00 TV Puls zaprasza na biblijną historię w filmie. Tytułowym bohaterem jest wybraniec Boga, obdarzony nadprzyrodzoną siłą, który ma wyzwolić swój lud z niewoliW Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia już o 09:00 widzów przywita, czyli sympatyczny Olbrzym, który zaprzyjaźnia się z małą dziewczynką i odkrywa przed nią sekrety magicznej krainy. TV Puls poleca także m.in., czyli kontynuację kultowej komedii romantycznej, którą pokochał cały świat. W roli tytułowej niezastąpiona Anne Hathaway. Premiera w TV Puls o 15:30. A wieczorem o 20:00 widzów ucieszy premiera hitu kinowego. W rolach głównych Robert Downey Jr. i Jude Law jako niezastąpiony duet Holmes i Watson kontra przebiegły profesor Moriarty! Reżyseruje Guy Ritchie, jeden z najlepszych brytyjskich reżyserów.W Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia o 09:40 widzowie TV Puls obejrzą przygody, a o 12:15 przeniosą się do lasów Sherwood, by zobaczyć najlepszego łucznika wszech czasów w filmie. W roli tytułowej - Kevin Costner. O 15:20 TV Puls zaprasza na perypetie bohaterów komedii "Nietykalni", a o 17:40 na przygodowe widowiskoo weteranie wojny secesyjnej, który przypadkowo trafia na obcą planetę. O 20:00 przed telewizory zaprasza Jason Statham w mocnym kinie akcjiW Wielką Sobotę 3 kwietnia PULS 2 zaprasza na animacje i filmy przygodowe.O 13:00 widzów ucieszy przygodowa baśńo dziewczynce, której narodziny mogą zmienić losy królestwa, rządzonego przez okrutną królową. O 16:25 PULS 2 pokaże przezabawną animację- jej bohaterem jest młody kogut, który za wszelką cenę chce ocalić swoją farmę przed likwidacją. Następnie, o 18:35 widzów czeka spotkanie z najsłynniejszymi Galami w popkulturze, którzy tym razem wybiorą się do starożytnego Egiptu w animowanej ekranizacji. O 20:00 Chudy i Buzz zabiorą widzów do magicznej krainy zabawek w Disneyowskiej animacjiW Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia PULS 2 poleca m.in. nagrodzoną Oscarem animację Disneyao miłości córki indiańskiego wodza do przybyłego z odległej Europy Johna Smitha. Od 14:30 PULS 2 zaprasza na cykl dwóch komedii z mistrzem kina francuskiego Loiusem de Funesem - będą to:oraz. Na dobranoc w pasmie Puls Kids stacja poleca seriale dla najmłodszych z ich ulubionymi bohaterami -(2019) i. Początek o 18:15.W Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia od 07:00 PULS 2 zaprasza na najlepsze seriale animowane w pasmie Puls Kids. O 15:25, dzieci i ich rodziców ucieszy animacja, czyli kontynuacja klasycznego przeboju Disneya o przygodach Lady i Trampa. Następnie, o 16:45 PULS pokaże animacjęo pewnym wilku, który przez niefortunne zaklęcie obudzi się w owczej skórze! Znakomita zabawa gwarantowana! Ale to nie koniec, bo od 18:25 PULS 2 zaprasza na maraton z