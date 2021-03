Hity filmowe i nowości serialowe w kwietniu w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Kultowe filmy grozy "Omen" i "Lśnienie", nagradzane produkcje "Juno" i "Pokot" oraz serialowa nowość "Doktor Martin".

• W kwietniu Stopklatka przygotowała specjalną ofertę, którą wypełni horrorami, klasykami kina i rozrywką

Niewyjaśnione zjawiska, atmosfera napięcia i sceny, które wywołują dreszcze. W każdy piątek po godz. 22:00 Stopklatka zaprasza na filmy, po których trudno zasnąć, mroczne thrilleryi najlepsze horrory.Na początek, stacja wyemituje horror, który przez znawców kinematografii uważany jest za jeden z najlepszych filmów tego gatunku. Dyplomata Robert Thorn (Gregory Peck) w tajemnicy przed swoją żoną adoptuje chłopca, który ma zastąpić ich zmarłego syna. Po latach okazuje się, iż Damien nie jest zwyczajnym dzieckiem. W dniu jego piątych urodzin niania popełnia makabryczne samobójstwo. To pierwszy z wielu tragicznych wypadków, które wydarzą się wokół chłopca.to ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga w reżyserii króla grozy Stanleya Kubricka. Amerykański Instytut Filmowy docenił film umieszczając go na liście 100 najlepszych amerykańskich thrillerów wszech czasów. Jack Torrance (Jack Nicholson) to pisarz w kryzysie twórczym, który w poszukiwaniu weny przyjmuje posadę zimowego stróżaw odciętym od świata górskim hotelu. Przeprowadza się do niego wraz z żoną i synem. Ich sielanka nie trwa długo. Danny (Danny Lloyd), syn Jacka, który ma nadprzyrodzone zdolności odkrywa, że pensjonat jest nawiedzony.Mroczny, wywołujący gęsią skórkęto horror nominowany w 1983 roku do Oscara aż w trzech kategoriach. Młode małżeństwo przeprowadza się do domu na niedawno wybudowanym osiedlu. Cieszą się z nowego miejsca zamieszkania, gdyż od dawna marzylio własnych czterech kątach. Niestety, czas spokoju szybko się kończy. Mieszkańcy nie wiedzą, że osiedle wybudowano na miejscu dawnego indiańskiego cmentarza. Wkrótce ich życie zamienia się w koszmar. Jego początkiem jest zniknięcie najmłodszej córki...Przyprawiające o dreszcze sceny zapewni widzom film. To historia studentki z Chicago, Helen Lyle (Virginia Madsen), która przygotowuje pracę magisterską, dotyczącą miejskich legend. Młoda kobieta z wielkim zapałem szuka informacji o wszelakich dziwnych historiach związanych ze współczesnym folklorem. Najbardziej wstrząsająca zdaje się być opowieść o Candymanie - mitycznym upiorze z hakiem zamiast dłoni, terroryzującym mieszkańców jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic miasta. Dziewczyna początkowo nie dopuszcza do siebie myśli, że przerażająca postać może istnieć w rzeczywistości. Szybko przekonuje się jednak, że i w tej legendzie tkwi ziarno prawdy.Kwiecień w Stopklatce to nie tylko kultowe filmy grozy. 25 kwietnia, w ramach "Oscarowej niedzieli", stacja przypomni głośne produkcje, które podbiły świat. Widzowie zobaczą nagrodzony Oscarem komediodramatz Elliot Page w roli głównej. Miłośników talentu Michaela Douglasa, Stopklatka zaprasza do obejrzenia filmu, który został nominowany do Oscara za najlepszy montaż. Polskim akcentem maratonu będą:oraz nominowana do Oscara za najlepszy film nieanglojęzycznyNowością w repertuarze Stopklatki będzie także serial, który dostarczy widzom sporą dawkę angielskiego humoru. Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) porzuca dobrze zapowiadającą się karierę chirurga. Po tym, jak jego lęk przed krwią zamienił sięw obsesję, postanawia zostać lekarzem rodzinnym. Przeprowadza się z tętniącego życiem Londynu do spokojnego, rybackiego miasteczka w Kornwalii, gdzie rozpoczyna praktykę. Martin jest z natury oschły i bardzo bezpośredni, czym od początku nieco zraża do siebie lokalną społeczność. Długo nie może też przywyknąć do specyfiki pracy w małym miasteczku, gdzie większość pacjentów traktuje gabinet lekarski jako miejsce spotkań towarzyskich...