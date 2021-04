Wielkanoc z nutą optymizmu w RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Na czas Świąt Wielkanocnych dziennikarze RMF Classic przygotowali programy, które pozwolą bardziej optymistycznie spojrzeć zarówno na otaczający nas świat, jak i na naszą przyszłość.

Już w Wielki Piątek przed południem w programie "Eureka" będzie można usłyszeć o największych odkryciach i zagadkach związanych z chrześcijaństwem i Biblią, takich jak Arka Przymierza, Całun Turyński czy słynne zwoje z Qumran, których nowe partie odkryto nie tak dawno. W popołudniowym magazynie "Kino w roli głównej" przypomniane zostaną polskie filmy, w których pojawiają się motywy związane z Wielkanocą - między innymi "Brzezina" czy "Piłat i inni".Wieczór wielkopiątkowy w RMF Classic to przejmująca rozmowa z Ewą Liegman, prezeską Hospicjum Pomorze Dzieciom oraz Elwirą Liegman, dyrektorką Holistycznego Centrum Wsparcia po Stracie eMOCja. To będzie opowieść o tym, że nie jesteśmy sami w cierpieniu, a także o tym, jak - mimo wszystko - dodać więcej życia do każdego naszego dnia. Wieczór zakończy w RMF Classic wspólne słuchanie albumu "Cantus", na którym Christian - Pierre La Marca wykonuje 17 pięknych utworów sakralnych na wiolonczeli.W Wielką Sobotę przed południem bohaterką programu będzie wiklina. To tradycyjne tworzywo, z którego wyplata się wielkanocne koszyczki jest też ulubionym materiałem znakomitych designerów i coraz częściej pojawia się w stylowych wnętrzach w zaskakujących rolach, tak jak i inne ludowe wzorce, o których opowiedzą sami projektanci.Popołudnie w RMF Classic to rozmowa z ornitologiem, doktorem Andrzejem Kruszewiczem o "Tajemnicach ptasiej alkowy" - czyli o jego najnowszej książce, w której snuje fascynujące opowieści o naszych skrzydlatych braciach mniejszych. Możliwe, że po tym programie słuchacze inaczej spojrzą na wielkanocnego kurczaczka.Wieczór w Wielką Sobotę to także spotkanie z Markusem Torgeby, byłym sportowcem, który po kontuzji porzucił stresujące miejskie realia i przez cztery lata prowadził pustelnicze życie w puszczy, w pełnej harmonii z przyrodą i samym sobą.W świąteczną niedzielę przed południem w RMF Classic Artur Andrus udowodni, że życzenie komuś "Wesołych Świąt" wcale nie musi być grzecznościowym zwrotem.W specjalnym programie pod takim właśnie hasłem usłyszeć będzie można najciekawsze fragmenty kabaretowych programów poświęcone Wielkanocy, w tym także słynną frazę o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia.Popołudnie to spotkanie ze znakomitym aktorem Danielem Olbrychskim i przypomnienie - między innymi - jego roli w filmie "Brzezina", w którym do wielkanocnego stołu zasiadał z Olgierdem Łukaszewiczem. Po tej rozmowie, w programie "Jasna Strona Świata", wizyta we wsi Kozy na Podbeskidziu i opowieść o tamtejszej ciekawej ludowej tradycji wielkanocnej, czyli przemarszu Śmierguśników.Tuż potem RMF Classic zaprasza na królewski Wawel i opowieści o "Wszystkich arrasach króla". Ta niezwykła wystawa dzieł z kolekcji Zygmunta Augusta otwarta została tuż przed obecnym lockdownem, będzie więc okazja, żeby wyostrzyć sobie apetyt na czas, kiedy ograniczenia znikną. W Wielkanocnej "Operowej Niedzieli" zabrzmi tym razem "Carmina Burana" Carla Orffa. Będzie to wykonanie pod batutą zmarłego rok temu Krzysztofa Pendereckiego.Lany Poniedziałek rozpocznie rozmowa z Janiną Ochojską, założycielką i prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji, która - między innymi - buduje studnie w Sudanie. To będzie refleksja na temat roli wody w kulturze i tradycji oraz opowieść o tym, jak woda i dostęp do niej wpływa na życie ludzi i ich codzienność.Także kolejny program związany będzie z wodą. To spotkanie z Szymonem Machnowskim, żołnierzem - kontrolerem ruchu lotniczego w 43. Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni, który zimą, w ramach akcji charytatywnej, po raz kolejny spłynął kajakiem kilkaset kilometrów po Wiśle, zbierając pieniądze dla chorych przyjaciół.Na zakończenie świątecznego programu, w poniedziałkowy wieczór pojawi się jeszcze jeden optymistyczny akcent, czyli opowieści o tym, jak naukowcy pracują nie tylko nad ochroną ginących gatunków zwierząt, ale także nad wskrzeszaniem tych, których już dawno nie ma na Ziemi.