Rusza nowy sezon żużlowej Ekstraligi w nSport+. Transmisje z nowościami w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend kwietnia 2021 roku na tory wyjadą najlepsze drużyny świata i rozpoczną walkę o mistrzostwo Polski.

• Wszystkie spotkania każdej rundy Ekstraligi będzie można obejrzeć w Canal+ online

11 października 2020 roku, na stadionie imienia Alfreda Smoczyka, Fogo Unia Leszno pokonała Moje Bermudy Stal Gorzów 59:30 i zapewniła sobie mistrzostwo Polski. Rok 2021 to jednak nowe otwarcie dla wszystkich ośmiu drużyn w stawce. Od kilku tygodni zawodnicy nie próżnują i intensywnie przygotowują się do startu rozgrywek. Rozpoczynający się sezon 2021 może być jednym z najbardziej wyrównanych i nieprzewidywalnych w historii.W pierwszej kolejce PGE Ekstraligi nie zabraknie wielkich emocji. Niekwestionowanym hitem będzie pojedynek Fogo Unii Leszno z Moje Bermudy Stal Gorzów, a więc mecz mistrza z wicemistrzem Polski. Leszczynianie przystępują do sezonu bez Bartosza Smektały i Dominika Kubery, a jego miejsce wśród gwiazd zająć może Australijczyk Jason Doyle. Wszystkie oczy zwrócone będą jednak na najskuteczniejszego zawodnika poprzedniego sezonu - Emila Sayfutdinova. Największą gwiazdą Stali Gorzów jest aktualny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik, który chce doprowadzić do powrotu trofeum mistrzowskiego na stadion im. Edwarda Jancarza. Pomóc ma mu w tym Martin Vaculik, który dołączył do gorzowian przed rozpoczęciem sezonu.Nadchodzący sezon to również nowości w sposobie pokazywania speedwaya w CANAL+. Od maja 2020 roku, mecze PGE Ekstraligi są transmitowane w serwisie CANAL+ online, pozwalającym kibicom żużla na oglądanie wszystkich meczów w każdej rundzie - zarówno tych, które transmituje Eleven Sports, jak i nSport+. Nowością w nowym roku będzie wprowadzenie danych z telemetrii, które będą przekazywane do widza w czasie rzeczywistym. Nie zabraknie również materiałów "zza kulis". Zadbają o to kamery bezprzewodowe umożliwiające pokazanie większej liczby szczegółów i materiałów extra.Żużel w CANAL+ to nie tylko mecze na żywo, ale również najlepsi eksperci w kraju. Na naszych antenach nie zabraknie opiniotwórczych programów publicystycznych. Ligowe zmagania co czwartek w programie Speedway+ zapowiedzą Karolina Wieszczycka i Mateusz Kędzierski. Całą rundę w niedzielny wieczór, podsumuje Marcin Majewski wraz z zaproszonymi gośćmi w Magazynie PGE Ekstraligi. Ligowe mecze relacjonować będą najlepsi komentatorzy żużlowi w kraju, na czele z Tomaszem Dryłą, Maciejem Noskowiczem, Łukaszem Benzem i Michałem Łopacińskim oraz gronem ekspertów w składzie: Tomasz Gollob, Mirosław Jabłoński, Krzysztof Cegielski i Jacek Gajewski.Niedziela (4 kwietnia):• 16:00(nSport+/ Canal+ online)studio: Karolina Wieszczyckagość: Jacek Gajewskikomentatorzy: Michał Łopaciński, Wojciech Dankiewicz• 18:45(nSport+/ Canal+ online)studio: Marcin Majewskigość: Krzysztof Cegielskikomentatorzy: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi (nSport+ / Canal+ online)prowadzący: Marcin Majewskigoście: Krzysztof Cegielski, Mirosław Jabłoński, Wojciech Koerber, Leszek Demski.