"Gorący temat", "Judy", "1917" - oscarowy kwiecień w Canal+. Wszystkie premiery miesiąca

• Oscarowy miesiąc w Canal+

• Wśród premier m.in. "Gorący temat", "Judy", "1917" , "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Zieja", "Kto wrobił Britney Spears?"

Pełny wykaz premier Canal+ - kwiecień 2021 (dzień po dniu):

Filmowym wydarzeniem miesiąca w Canal+ będzie transmisja 93 ceremonii wręczenia nagród amerykańskiej akademii filmowej -(w nocy 24 na 25 kwietnia 2021 roku polskiego czasu. Z tej okazji stacja przygotowała cykl "Oscarowe soboty" w ramach którego pokaże filmy nagrodzony statuetkami.Cykl rozpocznie(3 kwietnia). Tonya Harding, amerykańska mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, jedna z największych pretendentek do olimpijskich medali, znana była z niełatwego charakteru i kontrowersyjnych zachowań. Nikt jednak nie spodziewał się jak daleko zdolna jest się posunąć w walce o medale. Gdy jej główna konkurentka w amerykańskiej drużynie Nancy Kerrigan została zaatakowana przez nieznanego sprawcę, jeszcze nikt nie podejrzewał, że była to cynicznie zaplanowana napaść, która miała utorować Toni Harding drogę do olimpijskiego tryumfu.Następnie(10 kwietnia) to biografia wielkiej legendy Hollywood i zeszłoroczny Oscar za najlepszą rolę żeńską! W tytułową postać Judy Garland wciela się Renee Zellweger, która po szesnastu latach przerwy dostała drugą statuetkę Amerykańskiej Akademii (pierwsza była za "Wzgórza nadziei"). Niezapomniana gwiazda trylogii o Bridget Jones tym razem stanęła przed znacznie bardziej skomplikowanym wyzwaniem aktorskim. Oto przyszło jej zagrać wielką osobowość u schyłku kariery - Garland, która popularność zyskała jako dziecko grając m.in. w "Czarnoksiężniku z Oz". Tu tracąca popularność w Stanach, z trójką dzieci i po czterech nieudanych małżeństwach, Garland wyrusza do Londynu, gdzie wciąż traktują ją jako wielką gwiazdę i chcą ją oglądać na scenie. Czy poukłada sobie jeszcze życie w nowym miejscu? Czy ma szanse na szczęście? Czy wyniszczona psychika i wycieńczony używkami organizm znajdą w sobie dość sił, by Judy odzyskała wigor?Kolejna propozycja to(17 kwietnia). Oparta na faktach opowieść o jednej z największych afer medialnych XXI wieku. Amerykańska telewizja Fox News (i jej szef Roger Ailes) przez lata instrumentalnie wykorzystywała kobiety zmuszając je do zachowań, łagodnie mówiąc "nieeleganckich". Aż w końcu ktoś się zbuntował... W tej fabule, w pracujące na antenie Fox News dziennikarki wcieliły się Nicole Kidman, Charlize Theron i Margot Robbie. Te dwie ostatnie za te role nagrodzono nominacjami do Oscara, acz ostatecznie "Gorący temat" dostał statuetkę w kategorii "najlepsza charakteryzacja". No, trzeba przyznać, że przy takich trzech gwiazdach było co czesać, a do tego był jeszcze świetnie ucharakteryzowany na Rogera Ailesa John Lithgow, czy Malcolm McDowell jako Rupert Murdoch. To opowieść świetnie wpisująca się w coraz mocniej rozwijający się w ostatnich latach ruch #metoo oraz rozliczanie zatwardziałych patriarchalnych struktur w USA. Przy czym, od opowiedzianych tu sytuacji minęło niespełna kilka lat, więc to niemalże błyskawiczna hollywoodzka rekonstrukcja wydarzeń.Oscarowy cykl zakończy(24 kwietnia). Wojenne superwidowisko w reżyserii Sama Mendesa ("American Beauty", "Skyfall") to brutalna, zrealizowana z pietyzmem, ale i z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik filmowych opowieść o kilkunastu godzinach I Wojny Światowej, podczas których dwóch żołnierzy może zdecydować o losach bitwy i o życiu setek swych towarzyszy w okopach. Śledzimy ich tajną misję idąc za nimi krok w krok podczas jednego, długiego niemal dwugodzinnego ujęcia. Nic dziwnego, że film zdobył dziesięć nominacji do Oscara i ostatecznie trzy statuetki (w tym za zdjęcia i efekty specjalne). To nowatorski formalnie i fascynujący wizualnie obraz, od którego ciężko się oderwać. To właśnie taką innowacyjną konstrukcją ten brytyjski, nagrodzony już wcześniej Oscarem reżyser zdecydował się otworzyć kolejny - po nakręceniu dwóch Bondów - etap swojej kariery. Nic dziwnego, że do epizodów w tym filmie udało mu się zaprosić takie gwiazdy jak Colin Firth, Mark Strong, Benedict Cumberbatch, czy Andrew Scott. W główną rolę wcielił się zaś George MacKay znany wcześniej z serialu "22.11.63" na podstawie powieści Stephena Kinga.Wśród kwietniowych premier także(4 kwietnia). Głośny kinowy debiut Jana Holoubka na podstawie jeszcze głośniejszej afery sądowej, która wstrząsnęła Polską kilka lat temu. Oto Tomek Komenda, niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny spędza w więzieniu 18 lat. I dopiero wspólne działania zdeterminowanego policjanta i prokuratorów pozwalają dotrzeć do prawdy i oczyścić go z zarzutów. Straconego życia nikt mu już nie odda, ale jego historia opowiedziana w filmie może być dla wielu ludzi ważną lekcją. W rolę wtrąconego do więzienia młodego człowieka, który przeżywa tam gehennę, zanim wreszcie ktoś zajmie się jego sprawą, wciela się Piotr Trojan, a w matkę Tomka jak zawsze świetna Agata Kulesza.Stacja pokaże także polski obraz(4 kwietnia). Ksiądz Jan Zieja (1897-1991) był jedną z ważniejszych i najciekawszych postaci polskiego kościoła XX wieku. Czy nawet, traktując sprawę szerzej - Polski XX wieku. Współtwórcą tego, w jaki sposób nasz kraj zmieniał się na przestrzeni wielu dekad. Jego wielka aktywność to właśnie to, co działo się tu najważniejszego od wojny polsko-bolszewickiej, przez funkcje kapelana Szarych Szeregów w trakcie II Wojny Światowej, aż po udział w Komitecie Obrony Robotników w latach siedemdziesiątych. W filmie Roberta Glińskiego poznajemy to życie z perspektywy roku 1977, gdy osiemdziesięcioletni wówczas kapłan (Andrzej Seweryn) trafia na przesłuchanie do majora SB (Zbigniew Zamachowski). W serii retrospekcji podczas tej rozmowy poznajemy fascynującą biografię księdza. Ekranowy pojedynek tych dwóch wybitnych polskich aktorów to dodatkowa wartość filmu. Ta opowieść, dość klasyczna w swej formie, to zarówno bardzo interesujący fragment naszej najnowszej historii, jak i hołd dla zasłużonego, przepełnionego tolerancją i szacunkiem dla innych, godnego upamiętnienia Polaka.Więcej o premierach na Wielkanoc w Canal+ informowaliśmy TUTAJ Widzowie zobaczą także głośny dokument(4 kwietnia). Jedna z największych i najważniejszych gwiazd muzyki popularnej końcówki XX wieku - Britney Spears, która zarobiła dziesiątki milionów dolarów, ma dziś czterdzieści lat, dwóch nastoletnich synów i od lat znajduje się pod kuratelą swojego ojca pozbawiona praw do decydowania o samej sobie. Oto film dokumentalny, który próbuje dotrzeć do źródeł tej sytuacji i przypominieć wielką karierę tej nastoletniej wówczas gwiazdki muzyki pop (która zdobyła cały świat hitem "...Baby One More Time", a potem przez kilka lat wypuszczała przebój za przebojem), a potem skomplikowaną historię jej dwóch małżeństw, załamania nerwowego i aktualnej nietypowej sytuacji prawnej. Twórcy filmu zajmują się jej dzieciństwem w świetle jupiterów, jak i wpływem obecności paparazzi przy jej załamaniach nerwowych oraz późniejszych publikacji kompromitujących zdjęć na rozbieżne opinię na temat Britney oraz decyzje sądów. Ten fascynujący dokument to jeden z najlepszych współczesnych opisów wpływu wielkiej popularności na życie jednostki.Z kolej sportowym hitem będzie(10 kwietnia). Potyczki Realu Madryt z Barceloną to coś więcej niż mecz. Przykuwają oczy całego, nie tylko sportowego świata, bez względu na to, która z wielkich gwiazd w nim występuje. Wygrana w tym spotkaniu to nie tylko wielki prestiż, ale przede wszystkim zachowanie szansy na mistrzostwo Hiszpanii i skrócenie dystansu do prowadzącego w tabeli La Liga Santander Atletico Madryt. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się zwycięstwem "Królewskich" 3:1. Bramki dla piłkarzy trenera Zinedine Zidene'a strzelali Fede Valverde, Sergio Ramos i Luka Modrić. "Blaugrana" zdołała odpowiedzieć tylko golem Ansu Fatiego. W 2021 roku zdecydowanie lepiej prezentują się piłkarze Ronalda Koemana. Do wielkiej formy powrócił Leo Messi, który zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców LaLiga Santander. Czy wysoka forma Argentyńczyka wystarczy do pokonania Realu?• 1 kwietnia"Na podbój kosmosu: Jowisz" (Canal+ Dokument)• 2 kwietnia"Bezlitosne miasto" (Canal+ Premium)"Człowiek a Wyspa Wielkanocna" (Canal+ Dokument)• 3 kwietnia"Czworo dzieci i Coś" (Canal+ Premium )"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" (Canal+ Premium)"Jestem najlepsza. Ja, Tonya" (Canal+ Premium)"Martin Luther King kontra FBI" (Canal+ Dokument)"Lennox Lewis - historia mistrza" (Canal+ Dokument)• 4 kwietnia"Gang zwierzaków" (Canal+ Premium)"Zieja" (Canal+ Premium)"Ziemia święta" (Canal+ Film)"Sekrety budowniczych piramid" (seria, Canal+ Dokument)"Martin Scorsese przedstawia: Oratorium" (Canal+ Dokument)• 5 kwietnia"O czym marzą zwierzęte" (Canal+ Premium)"Królowe życia" (Canal+ Premium)"Kto wrobił Britney Spears?" (Canal+ Premium)"Wielki interes z trampkami" (Canal+ Dokument)• 6 kwietnia"American Pie: Dziewczyny rządzą" (Canal+ Film)"Prawdziwa cena kawy" (Canal+ Dokument)• 7 kwietnia"Park grozy" (Canal+ Film)"Metallica: Historia największych przebojów" (Canal+ Dokument)• 8 kwietniaMartwa góra. Tragedia na Przełęczy Diatłowa (serial, Canal+ Premium)"Na podbój kosmosu: Skafander kosmiczny" (Canal+ Dokument)• 9 kwietnia"Nowa korporacja" (Canal+ Dokument)• 10 kwietnia"Judy" (Canak+ Premium)"Serce Jamajki" (Canal+ Dokument)"Ciało kontra dieta" (Canal+ Dokument)• 11 kwietnia"Urwis" (Canal+ Premium)"Anioł stróż" (Canal+ Premium)"Śladem niedźwiedzia andyjskiego" (Canal+ Dokument)• 12 kwietnia"Afera w Nike" (Canal+ Dokument)13 kwietnia"W krainie Malawów" (Canal+ Film)"Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana" (serial, Canal+ Seriale)"Słodka droga do czekolady" (Canal+ Dokument)• 14 kwietnia"Powinniście odejść" (Canal+ Film)"Eric Clapton: Historia największych przebojów" (Canal+ Dokument)• 15 kwietnia"Na podbój kosmosu: Inne planety" (Canal+ Dokument)• 16 kwietnia"Truman Capote. Wysłuchane modlitwy" (Canal+ Dokument)• 17 kwietnia"Gorący temat" (Canal+ Premium)"W świecie bólu" (Canal+ Dokument)• 18 kwietnia"Turu. W pogoni za sławą" (Canal+ Premium)"Na topie" (Canal+ Premium)• 19 kwietnia"Toomanykicks" (Canal+ Dokument)• 20 kwietnia"Przyjaźń bez granic" (Canal+ Film)"Mistrzowie przekąsek w akcji 2" (seria, Canal+ Dokument)• 21 kwietnia"Guwernantka" (Canal+ Film)"Whitney Houston: Historia największych przebojów" (Canal+ Dokument)• 22 kwietnia"Na podbój kosmosu: Słońce" (Canal+ Dokument)• 23 kwietnia"Cena dziewictwa" (Canal+ Dokument)• 24 kwietnia"1917" (Canal+ Premium"SamSam" (Canal+ Premium)"Świadkowie Czarnobyla" (Canal+ Dokument)• 25 kwietnia"Countdown" (Canal+ Premium)Oscary 2021 - gala na żywo (Canal+ Premium)• 27 kwietnia"Zakochany geniusz" (Canal+ Film)• 28 kwietnia"Siła marzeń" (Canal+ Film)"Rod Steward: Historia największych przebojów" (Canal+ Dokument)• 29 kwietnia"Na podbój kosmosu: Teleskopy" (Canal+ Dokument)• 30 kwietnia"Upadek" (serial, Canal+ Premium)