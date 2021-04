Wielkanoc z TVP. Specjalne programy i widowiska, premiera "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3"

Łukasz Szewczyk

W Wielki Piątek (2 kwietnia) o godz. 15:45 TVP1 zaprasza na koncert pieśni pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Narratorem koncertu będzie Artur Żmijewski, a tradycyjne pieśni pasyjne, wielkopostne i liturgiczne, wykonają m.in.: Piotr Cugowski, Maciej Miecznikowski, Olga Szomańska, Beata Bednarz, Mietek Szcześniak, Tullia. Natomiast o godz. 18:00 rozpocznie się, a o godz. 20.55 w Jedynce, która tak jak rok temu, z powodu pandemii odbędzie się na Placu św. Piotra.Tego samego dnia w TVP2 o godz. 20:00 widzowie zobaczą wielkie muzyczne widowisko wielkopostne. Rozważanie Męki Jezusa Chrystusa zobrazują występy gwiazd polskiej sceny muzycznej oraz laureaci "The Voice of Poland" m.in.: Justyna Steczkowska, Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Ania Rusowicz, Marcin Sójka, Stanisław Karpiel Bułecka, Natalia Zasępa. Widowisko poprowadzą Marta Manowska i Łukasz Nowicki.W Wielką Sobotę (3 kwietnia) w Jedynce o godz. 18:00 początek transmisji Liturgii Wigilii Paschalnej z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, a o godz. 20:00, jak co roku z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, specjalne orędzie wygłosi abp Adam Szal. Tuż po nim o godz. 20:20 widzowie obejrzą film biograficzny, którego bohaterem jest Andrea Bocelli.W Niedzielę Wielkanocną (4 kwietnia), Jedynka zaprosi nao godz. 9:05 i o godz. 12:40 w trakcie, którego opowiedziane zostaną historie osób, którym udało się pokonać przeciwności losu. W koncercie wystąpią m.in.: Alicja Majewska, Roksana Węgiel, zespół Pectus, Alicja Tracz, Piotr Kupicha, Viki Gabor, Alicja Węgorzewska. Koncert poprowadzą Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny.Ponadto o godz. 9:55 z Watykanu będzie transmitowana Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi, którego udzieli wiernym na całym świecie Papież Franciszek. Tego dnia na antenie Jedynki nie zabraknie premierowych odcinków programu(godz. 17:30) i serialu(godz. 20:15). Natomiast o godz. 21:15 specjalne wydarzenie tylko dla widzów Telewizji Polskiej -w wykonaniu Andrei Bocellego - artysty światowej sławy, uwielbianego i cenionego tenora oraz kompozytora.Andrea Bocelli zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty "Believe", które w swojej treści niosą pokrzepienie i nadzieję w trudnych czasach pandemii. W Wielkanoc Dwójka zaprosi na specjalne wydania ulubionych przez widzów teleturniejów. O godz. 14:00 wwystąpią uczestnicy ostatniej edycji programu "Sanatorium Miłości", a o godz. 14:35 w odcinku wielkanocnym- aktorzy serialu "Klan", natomiast o godz. 15:10 w TVP2 świątecznaW Poniedziałek Wielkanocny (5 kwietnia )w TVP1 o godz. 12:00 z Watykanu transmisja modlitwy Regina Coeli. Wieczorem, o godz. 20:15 widzowie obejrzą kolejny, premierowy odcinek, a o godz. 21:15 polską komedię. Jest to kontynuacja przygód bohaterów kultowego "Kogla-mogla". Natomiast Dwójka o godz. 14:00 zaprosi na charytatywny odcinek "Familiady" z udziałem aktorów "Stulecia Winnych" i "M jak miłość".