Piłkarskie święta w Eleven Sports. Derby Turynu, hiszpański hit

• W okresie świątecznym ELEVEN SPORTS pokaże ważne mecze RB Lipsk z Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain z LOSC Lille, które będą miały kluczowe znaczenie dla losów mistrzostwa Niemiec i Francji.

• Ciekawie zapowiadają się także spotkania ligi hiszpańskiej pomiędzy Sevillą FC a Atlético Madryt oraz FC Barceloną a Realem Valladolid.

W najważniejszym meczu 31. kolejki ligi francuskiej prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain zmierzy się z drugim LOSC Lille. Obie drużyny mają tyle samo punktów, więc stawką ich spotkania będzie fotel lidera Ligue 1 Uber Eats przed finałową częścią sezonu. Na Parc des Princes dojdzie do starcia skutecznych duetów: Neymara i Kyliana Mbappé po stronie gospodarzy z Jonathanem Davidem oraz Burakiem Yilmazem w szeregach gości. Cała czwórka strzeliła od września łącznie 63 gole, dlatego ich ofensywne popisy mogą mieć duży wpływ na wynik tego meczu. Paryżanie przystąpią do rywalizacji podbudowani imponującą wygraną 4:2 z Olympique Lyonnais w poprzedniej kolejce. Natomiast zespół z Lille liczy na udany rewanż za niedawną porażkę z PSG w Pucharze Francji. Obaj pretendenci do tytułu zapowiadają grę bez kalkulacji i walkę o pełną pulę, więc szykuje się bardzo interesujące widowisko.Atlético Madryt broni pozycji lidera LaLiga Santander, a jego przewaga nad grupą pościgową wynosi tylko cztery punkty. W ten weekend piłkarze trenera Diego Simeone wybiorą się na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, gdzie ich rywalem będzie czwarta w tabeli Sevilla FC. Aż cztery z ostatnich pięciu spotkań pomiędzy tymi zespołami kończyły się remisami, ale tym razem nikt nie zadowoli się podziałem punktów - ekipę Atléti urządza tylko zwycięstwo, a gospodarze, chcąc pozostać w grze o tytuł mistrzowski, również muszą wygrać. Ozdobą tego meczu będzie pojedynek Youssefa En-Nesyriego z Luisem Suárezem, czołowych strzelców obecnego sezonu ligi hiszpańskiej.Sporych emocji powinna dostarczyć także konfrontacja FC Barcelony z Realem Valladolid. Barça goni w tabeli Atlético i pozostaje niepokonana w lidze od czterech miesięcy. Spora w tym zasługa Leo Messiego, który w 2021 roku zdobył już 16 bramek. To najlepszy wynik w Hiszpanii, a biorąc pod uwagę inne czołowe ligi europejskie skuteczniejszy jest tylko Robert Lewandowski. Jak Argentyńczyk i spółka spiszą się w spotkaniu z broniącą się przed spadkiem drużyną z Valladolid? O zwycięstwo może nie być tak łatwo, bo Real prezentuje się ostatnio dobrze, a w poprzedniej serii gier odebrał punkty Sevilli FC.Głównym wydarzeniem weekendu w Serie A TIM będą derby Turynu, w których Torino FC podejmie Juventus FC. Dla obu drużyn każdy punkt jest na wagę złota, bo gospodarze bronią się przed spadkiem, a goście walczą o mistrzostwo Włoch. Byki staną przed szansą na pierwszy od sześciu lat triumf nad lokalnym rywalem, natomiast Stara Dama zrobi wszystko, by udowodnić, że sensacyjna porażka z Benevento Calcio w poprzedniej kolejce była tylko wypadkiem przy pracy. W drugiej linii Torino wystąpi Karol Linetty, a w bramce Juve zagra Wojciech Szczęsny. Zadaniem tego pierwszego będzie pomoc w powstrzymaniu wielkich gwiazd gości z Cristiano Ronaldo na czele. Z kolei ten drugi stoczy pojedynek z czołowym snajperem gospodarzy Andreą Belottim.Przed sporym wyzwaniem stanie w weekend lider rozgrywek, Inter Mediolan, którego formę sprawdzi Bologna FC. Nerazzurri wygrali osiem ligowych spotkań z rzędu i są coraz bliżej odzyskania tytułu mistrza Włoch. Na Stadio Renato Dall'Ara muszą jednak mieć się na baczności, bo bolończycy są u siebie bardzo groźni, o czym przekonały się niedawno takie zespoły jak S.S. Lazio czy UC Sampdoria, przegrywając odpowiednio 0:2 i 1:3.Hitem świątecznej kolejki Bundesligi będzie starcie wicelidera, RB Lipsk, z prowadzącym w tabeli Bayernem Monachium. To może być najważniejsze spotkanie tego sezonu, bo rozgrywki wkraczają w decydującą fazę, a Bawarczycy mają tylko cztery punkty przewagi nad ekipą z Lipska. Zwycięstwo pozwoli im umocnić swoją pozycję, natomiast porażka sprawi, że walka o mistrzostwo Niemiec stanie się jeszcze ciekawsza. Bayern jest najskuteczniejszym zespołem niemieckiej ekstraklasy, ale o gole na Red Bull Arena może być mu trudno, bo gospodarze słyną ze świetnej gry w obronie. Defensywę Byków spróbują sforsować tacy zawodnicy jak Thomas Müller, Éric Maxim Choupo-Moting, Serge Gnabry czy Joshua Kimmich. Trzy poprzednie mecze pomiędzy tymi drużynami były niezwykle zacięte i trzymały w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Wszystko wskazuje na to, że także tym razem kibice będą świadkami ekscytującej konfrontacji, bo piłkarze obu klubów są w doskonałej formie.Plan transmisji:Piątek (2 kwietnia):• 18:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (3 kwietnia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 12:55 Ligue 1 Uber Eats: AS Monaco - FC Metz (Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: do potwierdzenia• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (4 kwietnia:• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świerżyński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven SPorts 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 20:55, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4, Ligue 1 Uber Eats: Olympique Marsylia - Dijon FCO (Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba OstrowskiPoniedziałek (5 kwietnia):• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: do potwierdzenia• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:55 Liga NOS:(Eleven Sports 2)