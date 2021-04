Sportowa Wielkanoc w Canal+. Hity Ekstraklasy, Premier League, start Ekstraligi

Łukasz Szewczyk

• Ciekawie zapowiadają się mecze w PKO Bank Polski Ekstraklasie, Premier League i Bundeslidze.

• Na tor wracają również żużlowcy z PGE Ekstraligi oraz eWinner 1. Ligi Żużlowej.

• Na kibiców tenisa czeka mecz półfinałowy turnieju WTA w Miami z udziałem pary Iga Świątek/Bethanie Mattek-Sands

PKO Bank Polski Ekstraklasa wraca do gry po dwutygodniowej przerwie i od razu proponuje kibicom spotkanie "na szczycie". Lider - warszawska Legia pewnie kroczy po mistrzowski tytuł, mając siedem punktów przewagi nad Pogonią Szczecin. W Wielką Sobotę, o 17:00 szczecinianie przyjadą do Warszawy, aby zmniejszyć dystans do legionistów. Ich celem jest zachowanie szansy na pierwszy w historii tytuł mistrzowski dla Portowców. Drużyna Kosty Runjaicia ma asa w rękawie - jest najbardziej niewygodną drużyną dla legionistów w całej PKO Bank Polski Ekstraklasie. Ostatnia wygrana Legii nad Pogonią miała miejsce w sezonie 2018/2019.Arsenal i Liverpool w pierwszej kolejce po przerwie reprezentacyjnej mają jeden cel - jak najszybciej dołączyć do czołówki Premier League. W tym momencie dość zaskakująco, wielokrotni mistrzowie Anglii zajmują kolejno siódme i dziewiąte miejsce w stawce. Przegrana w sobotnim spotkaniu może oznaczać dla piłkarzy Mikela Artety lub Jurgena Kloppa koniec marzeń o pierwszej "czwórce" rozgrywek. Oczy kibiców zwrócone będą na napastników obu drużyn - Mohameda Salaha i Alexandre Lacazette'a. Egipcjanin zaciekle walczy o koronę króla strzelców z Harrym Kane'm, Francuz z kolei zapewnił Kanonierom ważny punkt w meczu z West Hamem.W 27. kolejce Bundesligi Borussia Dortmund podejmie Eintracht Frankfurt. Spotkanie to będzie bardzo istotne pod względem kwalifikacji do europejskich pucharów. W tym momencie Eintracht zajmuje czwartą lokatę w tabeli, która daje szansę drużynie Adiego Huttera na grę w Lidze Mistrzów. Borussia znajduje się "oczko" niżej i ma cztery punkty straty do swojego sobotniego rywala. Piąta pozycja pozwala drużynie Łukasza Piszczka na fazę grupową w Lidze Europy. Gra toczy się więc o dużą stawkę. Spotkanie skomenują Edward Durda i Tomasz Ćwiąkała.Podczas nadchodzących świąt Wielkiej Nocy nie zabraknie również emocji z innych dyscyplin sportowych. W piątek w półfinale debla duet Bethanie Mattek-Sands/Iga Świątek zmierzy się z japońskimi deblistkami - Shuko Ayamą i Eną Shibaharą.Na żużlowe tory wyjadą również zawodnicy PGEoraz eWinner. Najciekawszym spotkaniem pierwszej kolejki zaplecza PGE Ekstraligi będzie niewątpliwie spotkanie Unii Tarnów (wzmocnionej Nielsem Kristianem Iversenem) z Zdunek Wybrzeżem Gdańsk.Plan transmisji:Piątek (2 kwietnia)• 20:30 Tenis: B.Mattek-Sands/- S.Ayama/E.Shibahara {Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Szymon Ratajczak, Tomasz LipińskiSobota (3 kwietnia)• 11:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Filip Surma, Marek Bojanowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 15:25 Bundesliga:(Canal Family / Canal+ Online)komentarz: Edward Durda, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 16:10 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Marcin Baszczyński• 18:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 19:00 Tenis:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Bojanowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (4 kwietnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:00- Luquinhas (Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 13:55 1 Liga Żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda• 15:00 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Kaczmarczyk• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:30 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Dankiewicz• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 19:15 Ekstraliga;(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 20:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 20:30(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 21:15 Magazyn PGE Ekstraligi nSPORT+prowadzący: Marcin MajewskiPoniedziałek (5 kwietnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Wojciech Jagoda• 15:10 Unia Tarnów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk nSport+komentarz: Michał Łopaciński, Dawid Stachyra• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Wieszczycki• 17:55 1 Liga Żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Mateusz Dziopa• 18:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 21:10 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 23:15(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski