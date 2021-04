Polsat Sport na Wielkanoc. Hitem turniej z udziałem Huberta Hurkacza

Łukasz Szewczyk

• W Wielkanoc na sportowych kanałach Telewizji Polsat na kibiców czekają m.in. ćwierćfinały i półfinały krajowych lig koszykarskich oraz siatkarskich

• Sportowy weekend przyniesie też Mistrzostwa Świata w curlingu oraz półfinały turnieju ATP Masters 1000 w Miami z udziałem Huberta Hurkacza.

Turnieje tenisowe rangi ATP Masters 1000 to cykl niezwykle prestiżowych imprez, które rangą ustępują tylko wielkiemu szlemowi. Aktualnie najlepsi tenisiści świata rywalizują na twardych kortach w Miami, a przed szansą awansu do wielkiego finału stoi Hubert Hurkacz, dla którego to największy sukces w dotychczasowej karierze. Transmisja meczu Polaka z Rosjaninem Andriejem Rublowem rozpocznie się w Polsacie Sport o godzinie 1:00 w nocy z piątku na sobotę. Wcześniej, o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Extra, odbędzie się inny mecz półfinałowy pomiędzy Roberto Bautistą Agutem oraz Jannikiem Sinnerem. Finał turnieju ATP Masters 1000 w Miami w niedzielę o godzinie 19:00 pokaże Polsat Sport.W koszykarskiej Energa Basket Lidze ruszyły ćwierćfinały. W piątek o 17:30 w Polsacie Sport News rozpocznie się mecz Śląska Wrocław z Treflem Sopot. W sobotę o 20:20 w Polsacie Sport Extra Legia Warszawa zagra z Kingiem Szczecin. Z kolei w poniedziałek w Polsacie Sport o godzinie 17:30 po raz kolejny na parkiecie zmierzą się koszykarze z Sopotu i Wrocławia.W pierwszych dniach kwietnia rozegrane zostaną także następne spotkania fazy play-off w Tauron Lidze oraz Pluslidze. W piątek o 17:30 swój pierwszy mecz półfinałowy rozegrają siatkarki ŁKSu Commercecon Łódź oraz Developresu SkyRes Rzeszów. Spotkanie pokaże Polsat Sport. Fani siatkówki w męskim wydaniu w najbliższych dniach zobaczą aż cztery mecze Plusligi, wszystkie w Polsacie Sport. W piątek o 20:30 zespół z Suwałk podejmie ekipę z Zawiercia. W sobotę plusligowe transmisje rozpoczną się o godzinie 14:45 i potrwają aż do późnych godzin wieczornych. W tym czasie finalista Champions League Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z PGE Skrą Bełchatów. W innym półfinale Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Vervą Warszawa Orlen Paliwa, a w innym meczu Asseco Resovia Rzeszów podejmie Trefla Gdańsk.Polsat Sport specjalną propozycję dla fanów siatkówki przygotował na niedzielę. O godzinie 14:45 premierę będzie miał reportaż "Legenda. Nasz mistrz Tomasz" poświęcony najwybitniejszemu polskiemu siatkarzowi w historii - Tomaszowi Wójtowiczowi. Rozmowę z mistrzem olimpijskimi mistrzem świata przeprowadził Marek Magiera, a całość ilustrowana jest unikalnymi materiałami archiwalnymi.W niedzielę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport tradycyjnie transmitowany będzie magazyn "Cafe Futbol". Tym razem najlepsi dziennikarze i eksperci piłkarscy w Polsce szczegółowo przeanalizują ostatnie występy naszej Reprezentacji w eliminacjach mistrzostw świata.W katarskiej Dausze wystartowała druga tegoroczna Grand Prix Motocyklowych Mistrzostw Świata.W piątek i sobotę transmisje z toru Sakhir dostępne będą na stronie Polsatsport.pl i w serwisie IPLA, a niedzielne wyścigi od godziny 16:00 także w Polsacie Sport News.Również fani sportów zimowych na początku kwietnia nie mogą czuć się zapomniani. W piątekw Calgary ruszają Mistrzostwa Świata mężczyzn. Rok temu z powodu pandemii impreza ta została odwołana, ale tegoroczne zmagania kibice mogą oglądać w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News.Plan transmisji:Piątek (2 kwietnia):17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz półfinałowy fazy play-off: ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów (Polsat Sport)17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - 2. mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: WKS Śląsk Wrocław - Trefl Sopot (Polsat Sport Extra)19.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - 1. mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sort Extra)20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz fazy play-off: Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie (Polsat Sport)22.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Niemcy - Japonia (Polsat Sport Extra)Sobota (3 kwietnia):01.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - 2. mecz półfinałowy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)03.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Japonia - Kanada (Polsat Sport Extra)12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: Miedź Legnica - Radomiak Radom (Polsat Sport)14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - 1. mecz półfinałowy fazy play-off: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Skra Bełchatów (Polsat Sport)17.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: USA - Szwecja (Polsat Sport Extra)17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - 1. mecz półfinałowy fazy play-off: Jastrzębski Węgiel - VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (Polsat Sport)18.25 Piłka nożna: Liga czeska - mecz: AC Sparta Praga - FK Teplice (Polsat Sport News)20.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - 2. mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: Legia Warszawa - King Szczecin (Polsat Sport Extra)20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz fazy play-off: Asseco Resovia Rzeszów - Trefl Gdańsk (Polsat Sport)22.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Niemcy - USA (Polsat Sport News)Niedziela (4 kwietnia):03.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Japonia - Szwajcaria (Polsat Sport Extra)11.00- magazyn (Polsat Sport)12.10 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz: Feyenoord - Fortuna Sittard (Polsat Sport Extra)14.25 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz: PSV Eindhoven - Heracles Almelo (Polsat Sport Extra)16.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto3 (Polsat Sport News)16.40 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz: sc Heerenveen - AFC Ajax (Polsat Sport)17.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Kanada - Szwajcaria (Polsat Sport Extra)17.20 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Kataru - wyścig w klasie Moto2 (Polsat Sport News)18.25 Piłka nożna: Liga czeska - mecz: FC Zbrojovka Brno - SK Slavia Praga (Polsat Sport Premium 1)19.00 Tenis: Turniej ATP w Miami - mecz finałowy gry pojedynczej (Polsat Sport)19.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata: Grand Prix Kataru - wyścig w klasie MotoGP (Polsat Sport News)22.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Szwecja - Norwegia (Polsat Sport)Poniedziałek (5 kwietnia):03.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Włochy - Japonia (Polsat Sport)17.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: USA - Kanada (Polsat Sport Extra)17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - 3. mecz ćwierćfinałowy fazy play-off: Trefl Sopot - WKS Śląsk Wrocław (Polsat Sport)20.30 Magazyn Fortuna 1. ligi (Polsat Sport Extra)22.00 Curling: Mistrzostwa świata - Calgary 2021 - mecz: Chiny - Holandia (Polsat Sport)