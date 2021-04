Nowe pasma TVP Historia. "Czas pieniądza" i "Śladami Eskulapa"

Łukasz Szewczyk

• TVP Historia przygotowała dla widzów nowe pasma dokumentalne

• Magazyn "Czas pieniądza" poświęcony jest historii pieniądza i bankowości

• Cykl "Śladami Eskulapa" przybliży historię medycyny

(emisja w czwartki o godz., 17.05, od 8 kwietnia) to magazyn realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Autorzy Bartłomiej Grudnik i Agnieszka Żmijewska w ciekawy i przystępny sposób wyjaśnią, skąd wzięły się pieniądze, jak wyglądały w różnych epokach i krajach oraz do czego służą. Poznamy historię polskiej bankowości centralnej oraz waluty. W programie m.in. również o zbiorach "Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego". Omówione zostaną ciekawostki, np.: jak powstają szkice i wzory banknotów NBP, dlaczego niektóre projekty nie zostały zrealizowane, gdzie drukuje się pieniądze, ile waży najcięższa moneta, dlaczego plastikowe karty i bankomaty zastąpiły bilon i banknoty.Premierowy odcinek cyklu przybliży najstarsze formy płatności oraz procesy powstawania monet i banknotów. Na początku był handel wymienny towarów i usług. W Mezopotamii 3 tys. lat p.n.e. było nią zboże, Korei - ryż. Około VII wieku p.n.e. w Azji Mniejszej, pojawiły się pierwsze monety, coraz bardziej przypominające dzisiejsze pieniądze. Wykonane z metali, choć wygodniejsze w użyciu niż zboże, były ciężkie i zajmowały sporo miejsca w bagażu kupców. Następnie zastąpiły je pieniądze papierowe, które mając równowartość miar kruszców, zajmowały mało miejsca i były dużo wygodniejsze w kupieckich transakcjach. Wynalazcami pieniędzy papierowych byli Chińczycy. W czasach dynastii Tang, w latach 608-907 n.e., papierowe pieniądze zwano feiqian, czyli "latającymi". Badania archeologiczne wykazały, że płacideł w postaci zboża używano na ziemiach polskich w jeszcze w II połowie X wieku. Pierwsze monety pojawiły się wraz z rządami Piastów, na przełomie X i XI wieku, natomiast pierwsze banknoty - po rozbiorach, podczas powstania pod wodzą Tadeusza Kościuszki. Naczelnik, aby zebrać fundusze niezbędne do sformowania oddziałów, puścił w obieg pierwsze pieniądze papierowe. Banknoty nosiły nazwę "polski złoty".Z kolei(emisja w czwartki o godz. 18.20) to cykl krótkich programów poświęconych historii medycyny, w których historycy dr hab. Wiktor Szymborski i dr Paweł F. Nowakowski wraz z zaproszonymi gośćmi: historykami medycyny, lekarzami akademickimi i kustoszami zbiorów muzealnych i archiwalnych przybliżą wiedzę o dziejach walki z chorobami.W oparciu o eksponaty muzealne prowadzący zaprezentują jak medycy w różnych epokach, radzili sobie z problemami zdrowotnymi. Ilustracją każdego z medycznych zagadnień będzie historyczny tekst źródłowy z opisem zabiegu, miejsca jego wykonywania i lekarskimi poradami medycznymi. Przybliżone zostaną również wybitne polskie postaci, które znacząco wpłynęły na rozwój wiedzy o danym schorzeniu, np. Józef Dietl, który rozwiązał problem kołtunienia włosów.Odcinki programu realizowane będą w obiektach związanych z historią medycyny, m.in.: w krakowskim Muzeum Farmacji i w schronie Oddziału Pierwszej Pomocy Medycznej przy szpitalu im. S. Żeromskiego.