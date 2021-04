Hity ligi włoskiej w tygodniu na żywo w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W środę (7 kwietnia 2021 roku( ELEVEN SPORTS pokaże dwa zaległe mecze włoskiej ekstraklasy z udziałem czołowych drużyn obecnego sezonu.

Broniący tytułu Juventus FC czeka trudne zadanie, ponieważ zmierzy się z preferującym ofensywny styl gry SSC Napoli. Bramkarz turyńczyków Wojciech Szczęsny stawi czoła takim piłkarzom, jak Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Hirving Lozano czy utalentowany Victor Osimhen. Bardzo wiele zależeć będzie także od Piotra Zielińskiego, który w ekipie neapolitańczyków odpowiada za konstruowanie akcji i dostarczanie piłek napastnikom.O już ósme zwycięstwo z rzędu zagra Inter Mediolan. Lider tabeli co prawda będzie faworytem meczu z US Sassuolo Calcio, ale musi mieć się na baczności, ponieważ jego przeciwnicy w ostatnim czasie zanotowali kilka wartościowych wyników, m.in. zremisowali z AS Romą i SSC Napoli oraz pokonali groźny Hellas Verona. Czy snajperzy Interu, Romelu Lukaku i Lautaro Martínez, zapewnią mu drugą wygraną z tym rywalem w obecnym sezonie?Plan transmisji:• godz. 18.40: Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 18.40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica