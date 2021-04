Klubowe Mistrzostwa Europy w League of Legends i Polska Liga Esportowa w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Polsat Games na kwiecie przygotował przygotował dla fanów esportu i gamingu.

• Nowy sezon Polskiej Ligi Esportowej czyli Mistrzostw Polski w Counter Strike: Global Offensive oraz finały League of Legends European Championship, a także prestiżowa EU Masters.

EU Masters to rozgrywki w League of Legends zrzeszające najlepsze drużyny regionalnych lig europejskich. Aż trzy ekipy pochodzą z polskiej Ultraligi - flagowego produktu Polsat Games, który zrewolucjonizował krajową scenę pod względem sportowym i organizacyjnym. W tegorocznym EU Masters wystąpi ponad 20 polskich graczy, którzy bronią nie tylko barw K1CK, Illuminar Gaming czy AGO ROGUE, a więc wspomnianych przedstawicieli Mistrzostw Polski. Co więcej, ostatnia z wymienionych ultraligowych drużyn to triumfator poprzedniej edycji EU Masters. Transmisje tych rozgrywek odbywać się będą przez cały kwiecień w godzinach 16:30 - 22:30, a szczegółowy terminarz dostępny jest na stronie internetowej Polsat Games.Nie mniejsze emocje czekają fanów najpopularniejszej gry sieciowej świata w rozgrywkach League of Legends European Championship (LEC). Klubowe Mistrzostwa Starego Kontynentu to najwyższy poziom rozrywkowy w tej części globu, a jego zwycięzcy automatycznie awansują do Klubowych Mistrzostw Świata. W LEC podobnie, jak w EU Masters, pierwsze skrzypce grają Polacy, tacy jak Marcin "Jankos" Jankowski, Kacper "Inspired" Słoma czy Oskar "Vander" Bogdan. Cała czwórka reprezentuje barwy drużyn zaliczanych do faworytów LEC. Finały tych rozgrywek odbędą się 11.04 w godzinach 16:45 - 23:00.Mecze LEC oraz EU Masters skomentują najlepsi eksperci i komentatorzy w Polsce: Tomasz "Magvayer" Filipiuk, Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Michał "Avahir" Kudliński, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Dawid "Azonh" Letachowicz oraz Michał "Myha" FrancuzW kwietniu wraca też Dywizja Mistrzowska Polskiej Ligi Esportowej, a więc rywalizacja w widowiskową grę Counter Strike: Globall Offensivie. Rozgrywki, których inwestorami są między innymi były koszykarz NBA Marcin Gortat oraz gwiazda muzyki Dawid Podsiadło, już drugi rok z rzędu dostępne są w Polsat Games. Transmisje odbywają się w środy i czwartki w godzinach 17:40 - 24:00.W kwietniu Polsat Games wyemituje też kolejne odcinki popularnych programów autorskich swoich dziennikarzy. W poniedziałki o godzinie 16:30 Remigiusz "Rock" Maciaszek w swoim programie Rock w Grach testował będzie wysokobudżetowe produkcje. Z kolei publicystyczny Faux Paux odwiedzą między innymi współtwórca serialowej ekranizacji komiksu "Kajko i Kokosz" czy jeden z pionierów programów o grach wideo w polskiej telewizji. Premiery Faux Paux odbywają się w poniedziałki o godzinie 17:00. Na widzów czekają też nowe odcinki między innymi takich programów, jak Level 7, Giereczkowo by day czy Giereczkowo by night.