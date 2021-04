Wiosenna ramówka Onetu. "Borek na Euro", "Misja Tokio", "Tata testuje"

Łukasz Szewczyk

• Onet zaprezentował ramówkę na wiosnę

• Wśród propozycji można znaleźć znane i popularne wśród widzów formaty lifestylowe, publicystyczne i sportowe, a także programy o tematyce biznesowej, ekologicznej, poradnikowej i motoryzacyjnej.

• Wiosną będzie można oglądać także programy sportowe "Misja Euro" i "Misja Tokio" oraz nowe wydania "Onet Rano Gość Specjalny"

- mówi Sabina Lipska, dyrektor video w Ringier Axel Springer Polska.orazto codzienny program, z którym niezmiennie od niemal 5 lat dzień rozpoczynają tysiące internautów. Program jest emitowany na żywo od poniedziałku do piątku od godz. 7.55 i jest prowadzony przez Bartosza Węglarczyka, Janusza Schwertnera, Beatę Tadlę, Iwonę Kutynę, Tomasza Sekielskiego oraz Odetę Moro. Po sukcesie wprowadzonego jesienią "Onet Rano od Kuchni", wiosenne wydania "Onet Rano" zostaną wydłużone o kolejne bloki programowe. Wśród nowości pojawi się m.in. blokoraz podróżniczy. Wiosną powrócą weekendowe wydaniaz gośćmi, którzy raz w miesiącu przejmą stery programu i stworzą autorską koncepcję Onet Rano.W każdy poniedziałek pasmo magazynowe Onetu otwiera Mateusz Borek oraz Tomasz Smokowski, programem sportowym, w którym najlepsi dziennikarze sportowi oceniają mecze, grę poszczególnych zespołów i decyzje trenerów. Nowe odcinki "Misji futbol" w sezonie wiosennym można oglądać w poniedziałki o godz. 10.30. Wśród propozycji sportowych na najbliższy sezon znalazł się emitowany w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej program, a także - w czasie Igrzysk Olimpijskich -Uzupełnieniem codziennych transmisji, relacji i okołomeczowych komentarzy, którymi na przełomie czerwca i lipca będzie żyła cała Polska i Europa, będzie, czyli Euro 2020 oczami Mateusza Borka. W programie pojawi się quiz dla widzów, nie zabraknie także anegdot, historii i ciekawostek sportowych. Mistrzostwa Euro 2020 zyskają w Onecie również kulinarną odsłonę. W programiezaproszony do współpracy kucharz przygotuje potrawy charakterystyczne dla danego miasta lub państwa i podzieli się wiedzą o kulinarnych smakach gospodarzy turnieju.W wiosennej ofercie programowej znalazły się także nowe programy o tematyce poradnikowej, ekologicznej, biznesowej i motoryzacyjnej.Wśród programów poradnikowych, widzowie znajdą powstający we współpracy z firmą Karcher, w którym właściciele ogrodów otrzymają fachowe porady. Nowy programbędzie wspierać odpowiedzialne decyzje zakupowe rodziców, którzy chcą zapanować nad domowym budżetem. Pojawią się w nim testy różnorodnych produktów i gadżetów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i trwałości. W programiewidzowie otrzymają 10 krótkich rad od 10 osób, które podzielą się swoim przepisem na dobry dzień oraz refleksją na spełnione życie. Program, zawiera garść rad dla miłośników psów, a prowadzący, Karol Kosiorowski, mierzy się z wyzwaniem, jakim jest posiadanie nowego członka rodziny w postaci szczeniaka.Wśród programów o tematyce ekologicznej widzowie znajdą nowe odcinki, a także, format wideo realizowany z NOIZZ, bazujący na 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ. W ramach seriipojawi się cykl, w którym w relacjach z wyjazdów do różnych krajów prowadzący ze swoimi gośćmi będą odkrywać, jak inne kraje radzą sobie z różnymi sposobami na ratowanie świata przed katastrofą ekologiczną.Wśród propozycji motoryzacyjnych wiosną będzie można znaleźć weekendowy program o nowinach ze świata motoryzacji, a takżeo doskonaleniu jazdy i bezpieczeństwie za kierownicą.W każdą środę można oglądać program, w którym Mikołaj Kunica, redaktor naczelny Business Insider Polska, rozmawia z prezesami i właścicielami największych firm o trendach w biznesie i kierunkach zmian w gospodarce.Wiosną w Onecie bez zmian będą się pojawiać nowe odcinki ulubionych programów. W każdy piątek o godz. 10.30 jest nadawany program Katarzyny Janowskiej. Prowadząca i jej goście gwarantują najwyższej jakości przegląd wydarzeń kulturalnych oraz rekomendują co wybrać z szerokiej oferty premier filmów, spektakli, koncertów, książek czy festiwali.W każdą środę jest kontynuowany program Małgorzaty Ohme, w którym w przytulnej domowej przestrzeni, prowadząca porozmawia ze swoimi gośćmi m.in. o psychologii, życiu, gotowaniu, zabawie, wolnym czasie, rodzinie, trendach oraz sprawach bieżących, czyli o wszystkim tym, co jest bliskie ludziom i ich codziennemu życiu.Jest już dostępny pierwszy odcinek nowego sezonu podróżniczego projektu, w którym prowadząca Odeta Moro zabiera widzów w podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski. Na projekt "Pasja w podróży" składają się wideoreportaże, podcasty i galerie zdjęć, a także artykuły i materiały making-of.Od poniedziałku do piątku o godz. 13. w Onecie bez zmian można oglądać się pasmo publicystyczne -, w którym dziennikarze pytają polityków, komentatorów i ekspertów o aktualne sprawy polityczne i społeczne. Programy w paśmie "Opinie" prowadzą znani i cenieni przez widzów publicyści: Eliza Michalik, Renata Kim, Andrzej Stankiewicz i Andrzej Gajcy oraz Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, który niedawno dołączył do grona prowadzących.Wśród wiosennych nowości ważną pozycję zajmują także produkcje podcastowe. W ofercie audio użytkownicy znajdą wkrótce kolejne nowe programy, a wśród nich:Ewy Ewart,Mateusza Borka,Marcina Mellera,Władysława Golloba,podcast Wojciecha Jagielskiego o zdrowiu oraz nowe odcinki sportowego podcastuPiotra Wołosika i Łukasza Olkowicza".