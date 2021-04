Specjalne studio na El Clasico w Canal+. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (10 kwietnia 2021 roku) El Clasico, czyli kluczowy pojedynek w walce o mistrzostwo Hiszpanii

• Spotkanie Realu Madryt z Barceloną w Canal+ skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała

Jeszcze miesiąc temu Atletico Madryt było największym faworytem do sięgnięcia po tytuł mistrza Hiszpanii. Drużyna Diego Simeone zaczęła jednak seryjnie tracić punkty, zdobywając zaledwie 8 na 15 możliwych "oczek" w ostatnich pięciu spotkaniach. Wobec równej formy Realu i Barcelony przewaga Rojiblancos gwałtownie zmalała - do zaledwie jednego punktu nad piłkarzami Ronalda Koemana i trzech nad zawodnikami Zinedine Zidane'a.Zwycięstwo w nadchodzącym klasyku może więc przybliżyć jedną z drużyn do prowadzącego Atletico. W obecnej sytuacji, niekorzystny dla obu ekip będzie remis. To oznacza, że w sobotę Real i Barcelona muszą zagrać tylko i wyłącznie o pełną pulę. Ostatnie El Clásico zakończyło się zwycięstwem "Królewskich" 3:1. Bramki dla piłkarzy trenera Zinedine Zidene'a strzelili Fede Valverde, Sergio Ramos i Luka Modrić. "Blaugrana" zdołała odpowiedzieć tylko golem Ansu Fatiego.Koncert światowej klasy potrzebuje oprawy na najwyższym możliwym poziomie., które poprowadzą Maja Strzelczyk i Piotr Domagała. Nie zabraknie w nim rozmów z gośćmi. Jednym z nich będzie Arsene Wenger, wieloletni trener Arsenalu, który podzieli się z kibicami swoimi przewidywaniami odnośnie El Clásico. W przedmeczową atmosferę wprowadzać będą widzów także Ronald de Boer (były zawodnik Barcelony), Jesus Vallejo (Granada CF, wypożyczony z Realu Madryt), Hector Bellerin (Arsenal FC, wychowanek La Masii), Pepe Mel (trener Las Palmas, pierwszy trener Pedriego), Marcelo Bechler i wielu, wielu innych ekspertów znanych z europejskich boisk.Redakcji CANAL+ nie zabraknie również w Madrycie. Reporterami na Estadio Alfredo di Stefano będą Piotr Laboga oraz Jan Urban (były trener Legii Warszawa, Lecha Poznań i Osasuny Pampeluna)., a boiskowe wydarzenia skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała.El Clásico obejrzeć będzie można obejrzeć w CANAL+ PREMIUM oraz za pośrednictwem serwisu CANAL+ online