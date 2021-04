Półfinały Pucharu Polski w Polsat Sport i Super Polsat

Łukasz Szewczyk

• Już tylko cztery zespoły liczą się w walce o najbardziej prestiżowe trofeum piłkarskie w Polsce.

• Transmisje meczów półfinałowych 7 i 14 kwietnia dostępne będą w Polsacie Sport i obecnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie.

naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie.Półfinałowe pary piłkarskiego Pucharu Polski tworząoraz. Jako pierwsze o awans do wielkiego finału powalczą zespoły z Gdyni i Gliwic. To spotkanie w środępokażą Polsat Sport i Super Polsat. Mecz skomentują Tomasz Lach z Polsatu Sport i mający reprezentacyjną przeszłość piłkarz Marcin Kaczmarek. Wywiady w trakcie transmisji przeprowadzi Mariusz Hawryszczuk. Tydzień później swój mecz półfinałowy rozegrają broniąca trofeum Cracovia i Raków Częstochowa. Transmisja ponownie dostępna będzie od godziny 17:30 w Polsacie Sport i Super Polsacie.Finał Pucharu Polski zaplanowany jest na 2 maja. Z powodu pandemii mecz, podobnie jak przed rokiem, nie zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie, a na Arenie Lublin.W 2020 roku Polski Związek Piłki Nożnej przedłużył z Telewizją Polsat umowę na pokazywanie rozgrywek Pucharu Polski na sezony 2021/22, 2022/23 i 2023/24. Na mocy tego porozumienia Telewizja Polsat w każdym sezonie transmituje co najmniej 28 meczów rozgrywek, w tym wszystkie począwszy od fazy 1/8 finału. Spotkania półfinałowe oraz finał transmitowane są w kanałach otwartych. Umowa obejmuje również transmisje meczów o Superpuchar Polski.