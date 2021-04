WarnerMedia ogłasza powstanie Hanna-Barbera Studios Europe

Łukasz Szewczyk

• WarnerMedia rewitalizuje jedną z najbardziej legendarnych marek w historii animacji

• Hanna-Barbera Studios Europe (wcześniej Cartoon Network Studios Europe, działające z ramienia Great Marlborough Productions) zostało kluczowym studiem animacji telewizyjnej grupy państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce.

Powstanie Hanna-Barbera Studios Europe ogłosił Tom Ascheim, prezes Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). Sam Register (prezes Warner Bros. Animation i Cartoon Network Studios) i Vanessa Brookman (Head of Kids EMEA) poprowadzą studio z siedzibą w Londynie.- twierdzi Tom Ascheim.Hanna-Barbera Productions zostało założone w 1957 roku przez Williama Hannę i Josepha Barberę. Jako pierwsze odniosło znaczący sukces w świecie animacji telewizyjnej. Artystyczne style, techniki produkcji i efekty dźwiękowe wprowadzone przez nich 60 lat temu, są wykorzystywane do dziś. Stworzyli setki kultowych postaci takich, w tym między innymi Scooby-Doo czy Flintstonowie.- dodała Vanessa Brookman.Wraz z liderami w branży, czyli WBA i CNS, Hanna-Barbera Studios Europe będzie rozwijać globalną strategię WarnerMedia w tworzeniu treści dla dzieci. Obecnie odbywają się w nim prace m.in. nad pełnometrażowym filmem opartym na hitowym serialu "Niesamowity świat Gumballa".