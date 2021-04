14 sezon serialu "Górski lekarz" w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu 2021 roku na antenie Romance TV czternasty sezon kultowego, niemiecko-austriackiego serialu romantyczno-medycznego "Górski lekarz".

• W nowych odcinkach widzowie dowiedzą się, jakie są dalsze miłosne i zawodowe perypetie doktora Martina Grubera oraz innych mieszkańców miasteczka.

"Górski lekarz"

28 kwietnia stacja Romance TV już po raz czternasty zaprasza widzów do austriackiego Tyrolu, gdzie w przepięknej, malowniczej i górskiej scenerii będą się rozgrywać losy popularnych bohaterów. W tym sezonie wydaje się, że doktor Martin Gruber nareszcie znalazł szczęście i miłość u boku swojej ukochanej Anne. Czy i innym bohaterom uda się ułożyć sobie życie?Co w nowych odcinkach?Po trwających wiele lat perypetiach Martin Gruber zaczyna układać sobie życie ze swoją Anne. Tym razem oboje są przekonani, że będą ze sobą na zawsze. Inaczej ma się sprawa z pomocnicą doktora, Linn Kemper, która nieoczekiwanie przyłapuje swego chłopaka in flagranti z inną kobietą. Jej świat się wali: skończyła się miłość, zostaje bez mieszkania i samochodu. Na szczęście jej wspaniały szef nie zostawi jej bez pomocy.Tim Hauser traci przytomność podczas idyllicznej, górskiej wycieczki. Napędza strachu swojej towarzyszce i kochance, Katji Bannert. Zaniepokojony jest również dr Martin Gruber, więc zabiera Tima do swojej przychodni. Tim, artysta fotografik, chciał tylko spędzić w górach kilka roman-tycznych chwil ze swoją ukochaną Katją. Problemem jest jednak to, że Katja jest mężatką i po-stanowiła rzucić Tima. Ma zamiar wyjechać z mężem i dwoma synami do Norwegii.Po śmierci cierpiącej na otępienie matki, Luisa Sturm postanawia odmienić swoje życie. Chce być wolna, podróżować bez zobowiązań po świecie, z niczym - a przede wszystkim z nikim - się nie wiązać. Jednak zakochuje się w Janie Behringerze, związanym zawodowo z miasteczkiem akustykiem. Nie pasuje to do jej planów życiowych, tak samo jak pojawiające się co pewien czas, niekontrolowane drżenie dłoni. Doktor Gruber wysyła dziewczynę na badania i nabiera niepokojących podejrzeń, które wkrótce się potwierdzają. Luisa, tak samo jak jej matka, cierpi na dziedziczną, nieuleczalną chorobę, pląsawicę Huntingtona. Na domiar złego okazuje się, że Luisa jest w ciąży i może przekazać chorobę swojemu dziecku...W drodze do przychodni Martin Gruber i jego brat Hans potrącają przypadkowo Holgera Brandstettera, właściciela warsztatu. Chcą się upewnić, czy nie stało mu się nic poważnego. Holger rzuca się jednak na Hansa, po czym ucieka. Martin jest poirytowany i zaniepokojony. Chce wy-pełnić swój lekarski obowiązek i zbadać Holgera, więc jedzie do jego warsztatu. Jest zdumiony tym, co tam zastaje. Okazuje się, że od pewnego czasu Holger nie mieszka z żoną i córką i cierpi na zaniki pamięci.Martin Gruber zostaje wezwany do wypadku. Autobus, który wypadł z drogi, zawisł nad przepaścią. Na miejscu jest już straż pożarna. Jeden ze strażaków, Andreas Kloser, rozpoczyna akcję i po chwili ulega poważnej kontuzji. Dzięki staraniom Martina udaje się zapobiec najgorszemu, jednak Andreas nawet nie myśli o tym, żeby zacząć się oszczędzać. Niezwykle ambitny strażak jest na posterunku już podczas kolejnej akcji. Nie podoba się to Martinowi Gruberowi i partner-ce Andreasa, Nicole Nadler. Okaże się wkrótce, że kontuzjowana noga Andreasa jest jego najmniejszym problemem...Emisja 14 sezonu serialu "Lekarz z gór" w środy o godzinie 20.00 (od 28 kwietnia 2021 roku) na antenie Romance TV.