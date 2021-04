Łukasz Szewczyk

"Rok, którego nie było". Radiowy serial dokumentalny TOK FM o szkole w pandemii

• W marcu 2020 r. szkoła musiała z dnia na dzień przenieść się do innego świata, w którym trwa do dziś.

• Co zmienił ten rok w życiu nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów? Co po nim zostanie?

• Krzysztof Horwat, reporter Radia TOK FM szuka odpowiedzi na te pytania w radiowym serialu dokumentalnym "Rok, którego nie było".