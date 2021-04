"Czyściciele internetu", "Świadkowie Putina", "Spacer po wodzie" premierowo w Discovery Historia

Łukasz Szewczyk

• W kwietniu Discovery Historia przygotowała wyjątkowe pasmo dokumentalne.

• Co piątek na antenie stacji zadebiutuje nowy film. Wśród tytułów znajdą się odważne i aktualne produkcje, nagradzane na międzynarodowych festiwalach.

- mówi Dorota Eberhardt, Dyrektor ds. zarządzania kontentem i kanałów tematycznych, TVN Grupa Discovery.Pierwszym w kolekcji tytułem są(9 kwietnia), dokument wybitnego reżysera Vitalija Manskiego (twórca filmu "Pod opieką wiecznego słońca", który zwyciężył 13. edycję Millennium Docs Against Gravity). Vitalij pełnił funkcję szefa departamentu dokumentalnego rosyjskiej telewizji publicznej, kiedy kraj przechodził z epoki Jelcyna do autorytarnego reżimu Putina. Był świadkiem, jak Putin konsoliduje władzę w swoich rękach i likwiduje demokratyczne reformy swojego poprzednika, w efekcie przywracając w Rosji dyktaturę. Odważny dokument powstał na podstawie materiałów z lat 1999 − 2000, relacji świadków oraz własnych doświadczeń i refleksji reżysera. Daje unikatowy obraz Władimira Putina oraz przełomowego okresu w historii Rosji.W kolejnym tygodniu w ramach cyklu zadebiutuje film(16 kwietnia). To oparta na osobistych relacjach i nieznanych archiwalnych materiałach inspirująca historia narodzin brytyjskiej popkultury. Film przenosi widza w sam środek Londynu lat 60. XX wieku i przedstawia obraz społeczeństwa w dobie transformacji - widziany oczami legendy kina i laureata Oscara® Michaela Caine'a. Pokazuje świat, gdzie wszystko wydaje się możliwe, pełen barwnych buntowników, którzy wnieśli powiew świeżości i sprzeciwiali się elitom oraz klasowym podziałom. Obok Caine'a na ekranie zobaczymy Beatlesów, Twiggy, Marianne Faithfull, Davida Baileya, Jean Shrimpton, Mary Quant, Rolling Stonesów, Davida Hockneya i wiele innych kultowych postaci z tamtej epoki. Produkcja pełna jest bezcennych anegdot, materiałów archiwalnych i nieujawnianych dotąd zdjęć. Wszystko to w połączeniu z niezwykłą ścieżką dźwiękową, składającą się z największych przebojów lat 60., oddaje energię, styl, modę i entuzjazm tamtych czasów.Trzecią propozycją w zestawieniu są(23 kwietnia). Szokujący dokument przedstawia kulisy, skutki i ofiary cenzury internetu. Każdego dnia, co minutę przesyłanych jest 500 godzin materiału filmowego na Youtube'a, 450 000 tweetów jest publikowanych na Twitterze, a 2,5 miliona postów wrzucanych na Facebooka. Współzałożyciel tej ostatniej platformy - Mark Zuckerberg - obiecał kiedyś, że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Internet nie jest wcale tak neutralny, demokratyczny i wolny, jak się z pozoru wydaje. Film śledzi pięciu spośród tysięcy outsourcingowanych przez Dolinę Krzemową "cyfrowych śmieciarzy", których praca polega na usuwaniu "nieodpowiednich" treści z internetu. Przeciętny "czyściciel" musi codziennie obejrzeć i ocenić tysiące obrazów i nagrań, co pozostawia trwały ślad na jego psychice.Kwiecień zakończy się debiutem prezentowanego na 16. edycji Millennium Docs Against Gravity(30 kwietnia). To nieocenzurowane spojrzenie na sztukę i życie Christo, amerykańskiego artysty bułgarskiego pochodzenia, który wspólnie z żoną Francuzką, Jeanne-Claude, stworzył najwybitniejsze przykłady tzw. sztuki ziemi (land art). Christo jest kimś pomiędzy projektantem mody a artystą przestrzeni publicznej. W 2016 roku, siedem lat po śmierci żony, postanowił zrealizować ich wspólny projekt z 1970 r. - "Floating Piers". Film ukazuje, jak doszło do stworzenia tej oszałamiającej tymczasowej promenady na jeziorze Iseo. Pokaże wyzwania, które stały artyście na drodze, negocjacje, a także twórcze rozwiązywanie problemów i walkę z biurokracją. Film jest intymnym portretem człowieka pełnego pasji i emocji.