Jakie rodzinne tajemnice odkryją Bohosiewicz i Pakosińska? "Tropicielki rodzinnych historii" w Travel Channel.

Łukasz Szewczyk

• Nowa seria Travel Channel ukazuje barwne historie ludzi, którzy postanowili poznać, kim byli ich przodkowie.

Drzewo genologiczne może kryć wiele tajemnic. Przekonują się o tym bohaterowie programu, w którym dwie genealożki, Kinga i Karolina, prowadzą firmę badającą rodzinne korzenie. Podróżując po Polsce poszukują przodków i historii osób, które są ciekawe swojej przeszłości. Przy pomocy archiwalnych dokumentów, pamiątek, wspomnień, listów, zdjęć oraz gazet odsłonią sekrety, które niekiedy zmienią życie klientów! Z jakimi historiami się zmierzą?W jednym z nadchodzących odcinków, tytułowe tropicielki spróbują pomóc odkryć rodzinną historię Katarzyny Pakosińskiej - aktorki i artystki kabaretowej, która do tej pory myślała, że historię swoich przodków zna dobrze. Wśród bliskich od lat krążą legendy, które chciałaby zweryfikować. Jedną z nich jest ta o przybyciu rodziny do Polski w czasach Bitwy pod Grunwaldem. Poszukiwania w tak dawnych czasach są prawie niemożliwe, jednak w trakcie badania historii, genealożki natrafią na trop, który zaprowadzi je do małej miejscowości. Tam poszukają śladów rodziny Pakosińskich o której sama zainteresowana nigdy nie słyszała!W kolejnych odcinkach, swoich przodków zbada również Sonia Bohosiewicz. Ród aktorki został już zbadany, więc wydawać by się mogło, że niewiele pozostało do odkrycia. Jednak genealogia nigdy się nie kończy. Badając historię Sonii, tropicielki będą musiały wyjechać za wschodnią granicę. Tam spotkają się z ludźmi, którzy pomogą im lepiej zrozumieć dzieje rodu Bohosiewiczów oraz przybliżą kulturę, w której żyli.Te i wiele innych historii można śledzić w każdą sobotę o godz. 20:45 na Travel Channel.