El Clasico z trzema wersjami komentarza w Canal+ Online

• W sobotę (10 kwietnia 2021 roku) El Clasico, czyli kluczowy pojedynek w walce o mistrzostwo Hiszpanii

• Transmisję ze spotkania Real Madryt - FC Barcelona CANAL+ zaoferuje w trzech wariantach komentarza: neutralnym oraz sprzyjającym każdej z drużyn.

10 kwietnia o 21:00 odwieczni rywale, Real i Barcelona staną do walki po raz 246. Wobec równej formy obu drużyn w ostatnich kolejkach, przewaga prowadzącego w tabeli Atletico nad Barceloną zmalała do zaledwie jednego punktu. Królewscy mają obecnie trzy punkty straty do lidera. Zarówno Real, jak i Barcelona posiadają grono oddanych kibiców w całej Polsce, stąd też, tak jak przy okazji ostatniego El Clásico, CANAL+ przygotował dla swoich widzów trzy wersje komentarza do wyboru.O komentarz neutralny zadbają Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała, komentarz z punktu widzenia fanów Realu Madryt zapewnią Grzegorz Kaczmarczyk oraz Maciej Leszczyński - redaktor portalu RealMadryt.pl, natomiast mecz z perspektywy kibiców FC Barcelony komentować będą Michał Kornacki i Rafał Kowalczyk - redaktor portalu FCBarca.com. Wersja neutralna komentarza dostępna będzie w CANAL+ PREMIUM oraz w CANAL+ online.Komentarze sprzyjające każdej z drużyn dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem serwisu CANAL+ online. Mecz w wersji promadrycki transmitowany będzie na antenie dodatkowego kanału Event Channel 2, a probarceloński na Event Channel 4. Transmisja spotkania rozpocznie się o 21:00. Studio przedmeczowe wystartuje o 19:30, a poprowadzą je Maja Strzelczyk i Piotr Domagała.