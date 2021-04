Nowa ramóka Chillizet na wiosne. Nowe audycje, nowi prowadzący

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (12 marca 2021 roku) zmienia się ramówka stacji Chillizet.

• Pojawią się nowe audycje, prowadzący i serwisy informacyjne w świeżej, autorskiej formule.

"Śniadanie do łóżka", czyli audycję poranną emitowaną od 7:00 do 10:00, poprowadzi duet prezenterów znanych do tej pory z pasm indywidualnych - Dagmara Kowalska i Rafał Turowski. Nowym głosem w zespole Chillizet zostanie Tomasz Śliwiński - dziennikarz radiowy i telewizyjny, lektor filmowy oraz aktor dubbingowy. W latach 2014-2020 prowadzący i współautor programu satyrycznego "Top Wtop" w Polsat News. Prezenter Radia PiN w latach 2011-2014. Wcześniej m.in.: w MTV, VIVA Polska oraz Nickelodeon. W Chillizet będzie gospodarzem interaktywnego pasma towarzyszącego "Na chilloucie" między 10:00 a 14:00.Od 14:00 do 18:00 na antenie pojawią się "Dobre wibracje", czyli nowe pasmo interaktywno-rozrywkowe Dominiki Biegańskiej, pełne muzycznych nowości, kulturalnych tematów, rozmów o książkach i spotkań z gośćmi. Dotychczasowe wieczorne audycje autorskie pozostają niezmienione, ale rozpoczynać się będą godzinę wcześniej - poniedziałkowy "Singiel z wyboru" Marcina Wojciechowskiego i "Same przyjemności" Iwony Kutyny (wtorek-piątek) o 18:00, a "KrUlewicz" Macieja Ulewicza o 20:00. Nowością będą też kulturalno-obyczajowe serwisy informacyjne "Dobrze wiedzieć" prezentowane przez Magdę Bauer sześć razy dziennie - o 8:00, 9:00 i 10:00, oraz 15:00, 16:00 i 17:00.Nowości pojawią się także w weekend: w soboty od 19:00 do 22:00 pasmo muzyczno-imprezowe "Nastaw się na chillout" poprowadzi Dominika Biegańska, a w niedziele od 18:00 do 20:00 audycja kulturalna "Edycja limitowana" przygotowywana we współpracy z "Vogue Polska". Jej gospodynią będzie Hanna Rydlewska, dyrektor wydawnicza "Vogue Polska". Wcześniej była m.in.: zastępczynią dyrektora serwisów informacyjnych Gazeta.pl, szefową Weekend.gazeta.pl, a także wicenaczelną serwisu Natemat.pl oraz Przekroju. Przez kilka lat kierowała magazynem "Exklusiv". Prowadziła również audycje autorskie na antenie Chillizet.