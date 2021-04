Premiera finałowego sezonu "The Walking Dead" latem na antenie FOX

Łukasz Szewczyk

• Telewizja FOX ogłasza datę premiery ostatniego sezonu serialu "The Walking Dead"

Premiera finałowego sezonu kultowego serialu kanału "The Walking Dead" zaplanowana została na 22 sierpnia.Ostatni, dłuższy sezon serialu, który emitowany jest na antenie FOX już od dziesięciu lat, będzie się składać z 24 odcinków. Pierwsze 8 z nich zobaczymy już latem.- komentuje Angela Kang, showrunnerka i producentka wykonawcza "The Walking Dead". -- dodaje Scott M. Gimple, dyrektor ds. treści TWD Universe."The Walking Dead" to ekranizacja kultowego komiksu autorstwa Roberta Kirkmana wydawanego przez Image Comics, który opowiada historię rozgrywającą się na przestrzeni miesięcy i lat w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Fabuła opiera się na losach garstki ocalałych, którzy wędrują w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Producentami wykonawczymi serialu są: Scott M. Gimple, Angela Kang, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera i Denise Huth. Za produkcję odpowiada AMC Studios.