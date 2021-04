Filmowa majówka z Canal+. "Miasto bezprawia", "W środku burzy", polskie kino niezależne

Łukasz Szewczyk

• Premierowa majówka na antenach Canal+

• Wśród filmowych propozycji m.in. "Miasto bezprawia", "W środku burzy", "Dead Trigger - Oddział śmierci" oraz polskie kino niezależne

Filmową majówkę na antenierozpocznie(1 maja). Johnny Messner i Steven Seagal w historii wendety byłego stróża prawa. Były detektyw i doświadczony gliniarz po odejściu z policji starał się zapomnieć o świecie pełnym przemocy. Stał się zupełnie innym człowiekiem. Jednak na wieść o zabójstwie swojego syna decyduje wrócić do brutalnego życia, które kiedyś tak dobrze poznał. Uzbrojony po zęby rusza na wojnę z lokalnymi gangsterami.Kolejną premiera będzie film(2 maja). Walter po zakończeniu służby w marines wrócił do rodzinnej Luizjany. Skrywający wojenne traumy mężczyzna wiedzie życie u boku pięknej, młodej żony Fancy. Gdy w ich domu pojawia się Buddy - przystojny sąsiad wynajęty do naprawy ogrodzenia, kobieta od razu zwraca na niego uwagę. Lubiący sięgać po broń Walter wyraźnie daje jednak do zrozumienia, czym grozić może flirt z małżonką. Z powodu nadciągającego huraganu Buddy musi przeczekać nawałnicę w domu Waltera. Nagle ten składa mu nieoczekiwaną propozycję: 20 tysięcy dolarów za zabicie żony. Jaką grę toczą między sobą szaleni małżonkowie?Trzecią propozycją będzie(3 maja). Terminal City, 2025. Świat został zainfekowany przez nieznanego wirusa, który zamienia ludzi w krwiożercze zombie. Niektórzy próbują walczyć, inni padają ofiarą nieznanej choroby. Były policjant Kyle Walker jest przywódcą jednostki specjalnej, której zadaniem jest wyjście poza bezpieczną zonę i znalezienie leku mogącego zatrzymać epidemię i uratować nielicznych pozostałych przy życiu ludzi.Kanałprzygotował "Majówkę z polskim kinem niezależnym". Cykl rozpocznie film(1 maja). W efekcie codzienność Marzeny i Janka wypełniona jest wzajemnymi pretensjami, co dobrze obrazuje kłótnia o to, że nawet nie mogą wyjechać za miasto zgodnie z założonym wcześniej planem. Celem krótkiej wyprawy jest znajdująca się na uboczu chatka, gdzie z dala od zgiełku, będzie okazja do tego, by przewartościować pewne sprawy. Pod okiem osobliwego terapeuty bohaterowie zmierzą się ze swoimi demonami, a na światło dzienne zaczną wychodzić ich frustracje, żale, głęboko skrywane emocje. Każde słowo czy gest nabierają znaczenia, pozwalając Marzenie i Jankowi stopniowo wychodzić poza strefę własnego komfortu.Druga propozycja to(2 maja). Film opowiada historię Mikołaja (Marcin Franc), który wskakuje do pociągu za kobietą, którą spróbuje przekonać, że są dla siebie stworzeni. Niestety, nie ma ze sobą biletu, co jest rzeczą świętą dla konduktora Nowaka (Jacek Kalucki), który zrobi wszystko, aby osoby nielegalnie podróżujące, poniosły konsekwencje.Trzecia propozycja to(3 maja). Film opowiada historię rozpoczynającego dopiero wykonywanie zawodu adwokata Michała Beloka. W życiu osobistym nie wiedzie mu się najlepiej. Dodatkowo doskwiera mu brak środków finansowych. Spotkany przypadkowo kolega ze studiów i aplikacji adwokackiej Grzegorz Szram oferuje mu możliwość podjęcia współpracy z międzynarodową sieciową kancelarią i umawia go na spotkanie z partnerem zarządzającym kancelarii Andrzejem Rohnertem. Dokonany przez niego wybór wpłynie na jego życie.Premier nie zabraknie także na antenie. W sobotę (1 maja) stacja wyemituje cztery odcinki serii "Przełęcz Diatłowa: w poszukiwaniu prawdy". Z kolei poniedziałkową premierą (3 maja) będzie "Druidzi - Historia i tajemnica celtyckich kapłanów".