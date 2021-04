Wielkie El Clasico i mecze Ekstraligi hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie słynne El Clásico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną.

• Stacja pokaże na swoich antenach również inne starcia czołowych lig europejskich, w których zaprezentują się m.in. Juventus FC, Inter Mediolan, Paris Saint-Germain i Bayern Monachium.

• Dla fanów żużla zaplanowano transmisje spotkań drugiej rundy PGE Ekstraligi

Mecze Realu Madryt z FC Barceloną są najbardziej wyczekiwanym momentem każdego sezonu ligi hiszpańskiej. Tym razem emocje sięgają zenitu, bo sobotnie starcie gigantów światowego futbolu będzie miało wielki wpływ na układ w ścisłej czołówce LaLiga Santander. Obie drużyny są w tabeli tuż za liderem, Atlético Madryt, a zwycięstwo może zapewnić jednej z nich objęcie prowadzenia w wyścigu o mistrzostwo kraju. Królewscy i Barça są ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji i wygrywają mecz za meczem. Formą imponują szczególnie Karim Benzema i Leo Messi, którzy w obecnych rozgrywkach zdobyli łącznie aż 41 bramek. Na Estadio Alfredo Di Stéfano nikt nie będzie odstawiał nogi, bo zwycięzca przybliży się do upragnionego celu i znacznie skomplikuje sytuację odwiecznemu rywalowi. To spotkanie trudno porównać z jakimkolwiek innym wydarzeniem sportowym, a zaszłości historyczne i różnice społeczne pomiędzy Madrytem a Katalonią, na równi z emocjami sportowymi sprawiają, że żaden kibic nie przechodzi obok niego obojętnie. Zapowiada się wspaniałe widowisko!Sporych emocji można spodziewać się także po wyjazdowej konfrontacji Atlético Madryt z Realem Betis. Ekipa trenera Diego Simeone spróbuje wrócić na właściwe tory po ubiegłotygodniowej porażce 0:1 z Sevillą FC. Atléti zagrają na Estadio Benito Villamarín pod sporą presją, bo przegrana może pozbawić ich pierwszego miejsca w tabeli. Ich największą nadzieją jest Marcos Llorente, który w tym sezonie strzelił dziewięć goli i zaliczył osiem asyst, co jest jego najlepszym osiągnięciem w karierze.Inter Mediolan wygrał dziewięć meczów z rzędu, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w tabeli ligi włoskiej i jest na dobrej drodze do przerwania dziewięcioletniej hegemonii Juventusu FC. W ten weekend Nerazzurri zmierzą się z Cagliari Calcio, czyli zespołem, który broni się przed spadkiem i również bardzo potrzebuje zwycięstwa. Na Stadio Giuseppe Meazza kluczowa będzie postawa niezawodnej dwójki Romelu Lukaku - Lautaro Martínez, która w zdecydowanej większości spotkań strzela gole lub asystuje przy trafieniach kolegów. Czy mediolańczycy znów sięgną po komplet punktów i zbliżą się do Scudetto? Pokonanie defensywy gości może być sporym wyzwaniem, bo zagra w niej między innymi była gwiazda Interu Diego Godín.Walki o najwyższe cele nie odpuszcza także broniący tytułu Juventus FC. Cristiano Ronaldo,i spółka w najbliższej kolejce podejmą solidną Genoę CFC. Piłkarze Starej Damy chcą potwierdzić, że wygrana 2:1 z SSC Napoli w minioną środę oznacza, że wrócili do najlepszej formy. W starciu z Genoą o sukces nie będzie łatwo, bo to bardzo niewygodny rywal dla silnych drużyn - w tym sezonie udało mu się powstrzymać takie ekipy, jak AC Milan, S.S. Lazio czy Atalanta Bergamo.Paris Saint-Germain w ubiegły weekend stracił pozycję lidera ligi francuskiej i znów musi gonić prowadzące w tabeli LOSC Lille. W ten weekend rywalem PSG będzie nieprzewidywalny RC Strasbourg Alsace, który w ostatnich tygodniach sprawił kilka niespodzianek, między innymi pokonując AS Monaco i remisując ze wspomnianym LOSC Lille. Paryżanie przystąpią do tego meczu podbudowani imponującą środową wygraną 3:2 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. W starciu ze Strasbourgiem wiele będzie zależało od trójki Kylian Mbappé - Neymar - Moise Kean, która zdobyła w obecnym sezonie aż 60 goli, co jest najlepszym wynikiem we Francji i jednym z najlepszych w Europie. Z kolei gospodarze liczą przede wszystkim na Ludovica Ajorque'a, który miał udział w prawie połowie z 40 bramek zdobytych w aktualnych rozgrywkach przez swój zespół.W 28. kolejce Bundesligi rywalem prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium będzie rewelacyjny 1. FC Union Berlin. Bawarczycy wygrali pięć ligowych spotkań z rzędu, ale muszą mieć się na baczności, bo ekipa ze stolicy walczy o awans do europejskich pucharów i podobnie jak oni zagra o pełną pulę. Pierwsza konfrontacja tych zespołów w tym sezonie była prowadzona w szybkim tempie i zakończyła się remisem 1:1. Na Allianz Arena dojdzie do ciekawego pojedynku Thomasa Müllera z Maksem Kruse Ten pierwszy w trzech ostatnich meczach zaliczył w sumie cztery asysty, a w całych rozgrywkach ma ich na koncie aż 15. Tak imponującym osiągnięciem nie może pochwalić się żaden piłkarz czołowych lig europejskich. Natomiast drugi, w takiej samej liczbie spotkań, zanotował trzy trafienia pokazując, że odzyskuje najwyższą skuteczność. Czy jeden z nich przesądzi o losach tej rywalizacji?Druga runda rozgrywek PGE Ekstraligi rozpocznie się w Zielonej Górze, gdzie MARWIS.PL FALUBAZ podejmie ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz. Gospodarze zaliczyli w pierwszej kolejce falstart niespodziewanie przegrywając z EWINNER APATOREM Toruń. Tym razem zwycięstwo mają im zapewnić Max Fricke, Patryk Dudek i Matej Žagar. Ten ostatni chce się zrehabilitować za nieudany występ przed tygodniem, więc przystąpi do zmagań silnie zmotywowany. Z kolei goście, którzy wystąpią pod wodzą nowego trenera Janusza Ślączki, liczą przede wszystkim na Nickiego Pedersena i Kennetha Bjerre'a oraz nową gwiazdę zespołu - Krzysztofa Kasprzaka.Interesująco zapowiada się także konfrontacja BETARD SPARTY Wrocław z EWINNER APATOREM Toruń. Kibice są ciekawi, jak w ekipie gospodarzy u boku Taia Woffindena i Macieja Janowskiego spisze się pozyskany w ostatnim okienku transferowym Artiom Łaguta. Wyścigi tej trójki z Pawłem Przedpełskim i braćmi Holderami będą z pewnością ozdobą tego meczu.Plan transmisji:Piątek (9 kwietnia):• 17:30(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Rafał Dobrucki• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Olkowicz, Ryszard Dołomisiewiczstudio: Marcelina Rutkowska, Krystian Plech• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba OstrowskiSobota (10 kwietnia):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55, Eleven Sports 1, LaLiga Santander: Real Madryt - FC Barcelona (Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: na Estadio Alfredo Di Stéfano: Mateusz Majak, Maciej Kruk, w Warszawie: Łukasz Wiśniowski, Paweł Wilkowicz (Sport.pl), Piotr Urban (Legia Warszawa), Marcin Gazda (ELEVEN SPORTS)• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 00:00(Eleven Sports 1)Niedziela (11 kwietnia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk/Mateusz Majak, Piotr Urban, Paweł Wilkowicz• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Kuba Ostrowski• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Michał Świerżyński• 23:15(Eleven Sports 1)Poniedziałek (12 kwietnia):• 20:00- podsumowanie kolejki (Eleven Sports 1)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)