Druga walka Mateusza Gamrota w UFC hitem weekendu w Polsat Sport

Piątkowy i sobotni wieczór w kanałach sportowych Polsatu należeć będzie do sportów walki. 9 kwietnia odbędzie się najnowsza odsłona gali z cyklu Babilon Boxing Show. W walce wieczoru niepokonany pięściarz z kickboxingowym rodowodem - Jan Lodzik - zmierzy się z Augustinem Kucharskim. Wielkie emocje wzbudza też pięściarskie starcie dwóch przedstawicieli MMA - Daniela Rutkowskiego i Dawida Śmiełowskiego. Łącznie na piątkowej gali Babilon Boxing Show kibice obejrzą aż dziesięć pojedynków. Transmisja rozpocznie się w Polsacie Sport Fight o godzinie 18:30, a od godziny 20:00 dostępna będzie także w Polsacie Sport i Super Polsacie.W sobotni wieczór swoją drugą walkę dla największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie stoczy Mateusz Gamrot. Rywalem Polaka na gali UFC Fight Night w Las Vegas będzie doświadczony Amerykanin Scott Holtzman, a w walce wieczoru Marvin Vettori zmierzy się z Kevinem Hollandem. Transmisja gali rozpocznie się o wyjątkowo korzystnej dla polskich fanów porze, bo o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Extra, a od 20:00 dostępna będzie także w Polsacie Sport. To jednak nie koniec wrażeń dla fanów sportów walki, ponieważ o godzinie 4:00 w nocy z soboty na niedzielę w Oklahomie pogromca Andrzeja Fonfary - Joe Smith Jr. - skrzyżuje bokserskie rękawice z niegdysiejszym rywalem Krzysztofa Głowackiego - Maksymem Własowem. Transmisja gali grupy promotorskiej Top Rank dostępna będzie w Polsacie Sport.Nadchodzący weekend wyjątkowo emocjonująco zapowiada się na krajowych parkietach siatkarskich. W sobotę 10.04 o godzinie 14:45 w Polsacie Sport odbędzie się pierwszy mecz finałowy Tauron Ligi siatkarek. Prowadzony przez Stephane'a Antigę zespół z Rzeszowa drugi rok z rzędu rzuci wyzwanie drużynie z Polic. Tego samego dnia, również w Polsacie Sport, o godzinie 17:30 walkę o najniższy stopień podium rozpoczną Radomka i ŁKS. W Pluslidze siatkarzy zażarta walka o miano drugiego, po Jastrzębskim Węglu, finalisty jeszcze trwa. Decydujący mecz pomiędzy finalistą Ligi MistrzówGrupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle oraz PGE Skrą Bełchatów odbędzie się w niedzielę 11.04 o godzinie 14:45, a transmisję przeprowadzi Polsat Sport.Także fani tenisa nie mogą w najbliższy weekend narzekać na nudę. We włoskim Cagliari oraz w hiszpańskiej Marbelli trwają męskie turnieje rangi ATP 250. W sobotę o godzinie 12:00 oraz 14:00 w Polsacie Sport Extra odbędą się transmisje z półfinałów włoskiej imprezy, a finał będzie można obejrzeć w tym samym kanale, ale w niedzielę o godzinie 13:00. Bezpośrednio po nim rozpocznie się walka o triumf w hiszpańskim turnieju, który również transmitowany będzie w Polsacie Sport Extra.Przez cały weekend w Polsacie Sport, Polsacie Sport Extra i Polsacie Sport News odbywać się będą także transmisje z Mistrzostw Świata w curlingu mężczyzn. Grać będą też piłkarskie Fortuna 1. Liga, holenderska Eredivisie oraz liga czeska.