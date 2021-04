"Derby Polski" w Ekstraklasie, El Clasico, hit w Premier League, Ekstraliga - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Weekend pełen piłkarskich klasyków w Canal+ Sport

• Hitem będzie hiszpańskie El Clssico, w Ekstraklasie "Derby Polski" czyli mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa.

• Ciekawe spotkanie czeka nas także w Premier League, gdzie Tottenham Hotspur zmierzy się z Manchesterem United

Jeszcze miesiąc temu Atletico Madryt było faworytem do sięgnięcia po tytuł mistrza Hiszpanii. Drużyna Diego Simeone zaczęła jednak seryjnie tracić punkty. Real i Barcelona w tym czasie prezentowały równą formę. Przewaga Atletico zmalała do zaledwie jednego punktu nad piłkarzami Ronalda Koemana i trzech nad zawodnikami Zinedine'a Zidane'a.Zwycięstwo w nadchodzącym klasyku może więc przybliżyć jedną z drużyn do prowadzącego Atletico. W obecnej sytuacji niekorzystny dla obu ekip będzie remis. To oznacza, że w sobotę Real i Barcelona muszą zagrać tylko i wyłącznie o trzy punkty. Emocje w CANAL+ będziemy podgrzewać już od 19:30 w studiu przedmeczowym, które poprowadzą Maja Strzelczyk i Piotr Domagała. Nie zabraknie w nim rozmów z wyjątkowymi gośćmi takimi jak: m.in. Arsene Wenger, Fernando Hierro, Ronald de Boer, czy Luis Garcia. Spotkanie dostępne będzie w trzech wersjach komentarza - neutralnym (Canal+ Premium) oraz pro-Real i pro-Barca (w serwisie Canal+ online).Ostatnia kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy była szczególna dla Legii Warszawa i Lecha Poznań. Mistrz Polski pokonał w bezpośrednim meczu wicelidera Pogoń Szczecin i powiększył przewagę w tabeli do 10 punktów. Kolejorz zaś przegrał z Cracovią 1:2 i pożegnał się z trenerem Dariuszem Żurawiem. Na ławce trenerskiej w niedzielę zasiądzie jego dotychczasowy asystent Janusz Góra. Nastroje w obu ekipach przed niedzielnym spotkaniem są odmienne, ale zwycięstwo w "Derbach Polski" często pozwala drużynom na złapanie "drugiego oddechu". Transmisję tego spotkania w niedzielę o 17:00, a za komentarz odpowiadać będą Przemysław Pełka i Grzegorz Mielcarski.Ostatnie spotkanie pomiędzy Manchesterem United a Tottenhamem miało nietypowy przebieg. Na Old Trafford gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie, ale do dziesiątej minuty... prowadził Tottenham. Chwilę później czerwoną kartkę otrzymał Anthony Martial, a piłkarze Jose Mourinho do końcowego rezultatu dołożyli jeszcze cztery gole. Tak wysoka przegrana na własnym stadionie może zmotywować Manchester w rewanżu w Londynie. Hit Premier League skomentują Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.W niedzielę na antenie nSport+ pokażemy dwa hity PGE Ekstraligi. O 16:30 Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. zmierzy się z Motorem Lublin. O 19:15 szansę na rehabilitację za porażkę w pierwszej rundzie będą mieli zawodnicy FOGO Unii Leszno, którzy zmierzą się na wyjeździe z ELTROX Włókniarzem Częstochowa. Wszystkie wydarzenia drugiej kolejki PGE Ekstraligi podsumujemy tradycyjnie o 21:15 w Magazynie PGE Ekstraligi, który poprowadzi Marcin Majewski.Plan transmisji:Piątek (9 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal Online)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Bojanowski• 23.00(nSport+)Sobota (10 kwietnia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Zakrzewski, Tomasz Lipiński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Remigiusz Jezierski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 18:25 LaLiga:(Canal+ Now / Canal+ Online)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 18:30 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Mateusz Dziopa• 19:30(Canal+ Premium / Canal+ Online)prowadzący: Piotr Domagała, Maja Strzelczyk• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium / Canal+ Online)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 23:00(Canal+ Premium / Canal+ Online)prowadzący: Piotr Domagała, Maja Strzelczyk• 23.00(nSport+)Niedziela (11 kwietnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)13:25 SG Flensburg-Handewitt - DHfK Leipzig CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Krzysztof Bandych, Artur Kwiatkowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Ćwiąkała• 14:00 eWinner 1. liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Edward Durda, Robert Sawina• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 15:00 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 16:30 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Dankiewicz• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester United CANAL+ SPORTkomentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki18:25 FC Barcelona - Real Madryt (Liga ACB) CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Michałowicz• 19:00(Canal+ Sport 2 / Canal+ Online)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Tomasz Wiktorowski• 19:15 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:15(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 23.00(nSport+)Poniedziałek (12 kwietnia)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 18:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:25 Bundesliga:(Canal+ Family/Canal+ Online)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 20.55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 21:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 23:15(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+)