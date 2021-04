"Judy", "Anioł stróż", "Urwis", "Biegnąc pod wiatr" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Judy", "Urwis", "Anioł stróż", "Ostatnia rozmowa", "Biegnąc pod wiatr"

W piątekkontynuuje emisję nowego serialu własnej produkcji(9 kwietnia). Nowa produkcja to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczna sytuacja, w której znajduje się rodzina, pogłębia kryzys wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem, wokół sprawy narasta zmowa milczenia...Sobotnią premierą będzie "Judy" (10 kwietnia) to biografia wielkiej legendy Hollywood i zeszłoroczny Oscar za najlepszą rolę żeńską! W tytułową postać Judy Garland wciela się Renee Zellweger, która po szesnastu latach przerwy dostała drugą statuetkę Amerykańskiej Akademii (pierwsza była za "Wzgórza nadziei"). Niezapomniana gwiazda trylogii o Bridget Jones tym razem stanęła przed znacznie bardziej skomplikowanym wyzwaniem aktorskim. Oto przyszło jej zagrać wielką osobowość u schyłku kariery - Garland, która popularność zyskała jako dziecko grając m.in. w "Czarnoksiężniku z Oz". Tu tracąca popularność w Stanach, z trójką dzieci i po czterech nieudanych małżeństwach, Garland wyrusza do Londynu, gdzie wciąż traktują ją jako wielką gwiazdę i chcą ją oglądać na scenie. Czy poukłada sobie jeszcze życie w nowym miejscu? Czy ma szanse na szczęście? Czy wyniszczona psychika i wycieńczony używkami organizm znajdą w sobie dość sił, by Judy odzyskała wigor?W niedzielne przedpołudnie premiera filmu animowanego(11 kwietnia). Prowadzący luksusowe życie psiak Urwis po śmierci swojej pani ląduje na bruku. To dla niego prawdziwy szok. Dotąd nie musiał troszczyć się o jedzenie, spał na wygodnych poduszkach, a o jego pazurki dbały maniciurzystki. Teraz kapryśny zwierzak musi w końcu dorosnąć i sam zadbać o siebie. Czeka go prawdziwa lekcja przetrwania. Na szczęście poznaje nowych przyjaciół, na których może liczyć, a także sympatyczną początkującą piosenkarkę o wielkim sercu.Z kolei w niedzielny wieczór thriller(11 kwietnia). Oparty na faktach dreszczowiec, którego akcja rozgrywa się w Kopenhadze w latach 50. XX wieku, ukazuje mechanizmy manipulowania umysłem. Podczas napadu na bank giną dwie osoby. Detektyw Anders Olsen zatrzymuje sprawcę, lecz to nie koniec. Wiele wskazuje na to, że za dramatyczne wydarzenia jest odpowiedzialny charyzmatyczny mężczyzna, który przejął kontrolę nad sprawcą napadu.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(10 kwietnia, Cinemax 2). Mający myśli samobójcze alkoholik przeżywa rocznicę śmierci swojego syna. Kiedy próbuje zadzwonić na telefon zaufania, omyłkowo łączy się z samotną matką pracującą na stanowisku woźnej na nocną zmianę w lokalnym college'u. Obraz przedstawia oboje bohaterów w czasie rzeczywistym na podzielonym na pół ekranie, gdy odbywają zmieniającą ich życie rozmowę.Nagrany w dwóch pojedynczych ujęciach i kręconych jednocześnie w dwóch różnych częściach miasta dramat pokazuje przypadkową rozmowę dwojga nieznajomych, która okazuje się mieć niebagatelny wpływ na życie obojga.Z kolei w niedzielę(11 kwietnia, Cinemax 2). Dwóch dwunastoletnich chłopców dorasta razem w odległej etiopskiej wiosce. Wszystko zmienia jednak jedno zdjęcie. Solomon jedzie do Addis Abeby, aby zostać fotografem, a Abdi zostaje w domu i trenuje, aby spełnić swoje marzenie o powtórzeniu sportowych sukcesów Haile Gebrselassie. Dziesięć lat później Abdi dostaje się do Etiopskiej Narodowej Drużyny Biegowej i przenosi się do stolicy. Wydaje mu się, że Salomon już nie żyje, ale wewnętrzny głos każe mu poszukać starego przyjaciela. Okazuje się, że Salomon ma się dobrze, ale żyje w zupełnie innej rzeczywistości niż Abdi. Źródłem mocy Abdiego są jego buty do biegania - dla Solomona to miłość żony Genet i trzyletniej córki Fikir.