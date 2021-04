Gala KSW 60: Dwa pojedynki o mistrzowski pas. PPV w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI rusza sprzedaż nadchodzącej gali KSW 60, która odbędzie się 24 kwietnia 2021 roku

• Walką wieczoru będzie pojedynek Phila De Friesa i Tomasza Narkuna o mistrzowski pas kategorii ciężkiej. .

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 40 zł.

W walce wieczoru, na gali KSW 60, po ponad dwóch latach, ponownie rękawice skrzyżuje ze sobą dwóch mistrzów: czempion królewskiej kategorii ciężkiej(19-6, 3 KO) i(18-3, 3 KO), posiadacz pasa w kategorii półciężkiej. Stawką tego spotkania będzie trofeum należące aktualnie do Anglika.Niezwykle ekscytująco zapowiada się również starcie(22-8-1, 6 KO) z Maciejem Kazieczką (7-1, 4 KO), walczących o pas w kategorii lekkiej. Podczas wydarzenia do klatki powróci polski pięściarz pochodzenia nigeryjskiego, mistrz Europy i świata amatorów w formule K-1, sześciokrotny mistrz Polski w kick-boxingu,(1-0, 1 KO), który w okrągłej klatce spotka się z niepokonanym(4-0, 3 KO). Znany publiczności z występu w programie "Tylko Jeden"(4-0, 3 KO), w limicie kategorii piórkowej, podejmie młodego zawodnika z Radomia, debiutującego w klatce KSW(6-0, 1 KO), zdobywcę statuetki Heraklesa w kategorii "Odkrycie roku" 2020.Podczas KSW 60, w limicie kategorii średniej, widowiskowo walczący stójkowicz z Bałkanów,(12-4, 8 KO) zmierzy się ze słynącym z nokautów posiadaczem czarnego pasa brazylijskiego jiu-jitsu,(10-3, 4 KO). Kolejną walką w limicie kategorii piórkowej będzie długo oczekiwany pojedynek(12-6, 3 KO) z jednym z najbardziej utalentowanych słowackich zawodników,(12-1, 1 KO, 9), który na swoim koncie ma dwanaście zwycięskich walk, a w klatce KSW pojawi się po serii 9 wygranych spotkań.Kobiecym akcentem na Gali KSW 60 będzie starcie(3-1, 1 KO) i(7-2, 2 KO). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii słomkowej. W pozostałych walkach widzowie zobaczą m. in.:(10-3-1) i(5-1, 1 KO), krzyżujących rękawice w kategorii wagi koguciej oraz(7-3, 4 KO) i(10-3, 7 KO) w umownym limicie 80 kilogramów.Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na 24 kwietnia 2021 roku od godz. 20.00.Dostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.