Nowe programy w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• Nowy kanał TVP Kobieta wzbogaca ramówkę

• W kwietniu pojawią się nowości programowe oraz interesujące filmy fabularne.

TVP Kobieta stale wzbogaca ofertę programową. Od 19 kwietnia widzowie będą mogli oglądać programo poszukiwaniu nieruchomości. W każdym odcinku widzowie poznają parę, która chce zamieszkać w pięknym i słonecznym miejscu. Prowadzący zaproponuje im kilka domów, a także udzieli praktycznych porad o prowadzeniu i utrzymaniu nieruchomości. Brytyjski format cieszy się uznaniem widzów na całym świecie, a premierowe odcinki będzie można zobaczyć na antenie TVP Kobieta w poniedziałki i wtorki o godz. 17:55.Do wiosennej ramówki TVP Kobieta dołącza również francuski hit. Prowadzony przez byłą miss Francji Laurę Thilleman program, pokaże sposoby na zachowanie witalności oraz podpowie jak żyć aktywnie, zdrowo, blisko natury i z pasją. Wspaniałe krajobrazy, aromatyczne potrawy oraz interesujące sposoby na relaks i dobre samopoczucie w programie na antenie TVP Kobieta od 22 kwietnia w każdy czwartek o godz. 17:55.to historie atrakcyjnych kobiet, które mają obsesję na punkcie swojego wizerunku. Trudno zobaczyć je na ulicy bez pełnego makijażu i ekstrawaganckiego stroju. Co się stanie, gdy usuniemy ich starannie skonstruowany wizerunek? Czy dzięki temu znajdą mężczyzn swoich marzeń? O tym widzowie przekonają się w kolejne niedziele od 25 kwietnia o godz. 21:25.W kwietniu w TVP Kobieta będą także kontynuacje znanych już widzom cykli. Od 10 kwietnia premierowe odcinki programuna antenie w soboty o godzinie 11:00. W kolejnych odcinkach Agnieszka Mielczarek zdradzi widzom m.in. jak zdrowo się odchudzać oraz bezpiecznie przeprowadzić detox. Podzieli się również przepisami na zdrowe słodycze oraz przygotuje kolację dla całej rodziny. Również w soboty, w urokliwe miejsca na świecie zabiorą widzów Monika Witkowska oraz jej córeczka Laura.przeniosą widzów na wyprawę m.in. do Włoch, Portugalii oraz Turcji. Nie zabraknie emocji związanych z lotem balonem, przepięknych krajobrazów oraz garści przydatnych informacji jak podróżować z małym dzieckiem." widzowie obejrzą rozmowy z wyjątkowo interesującymi gośćmi. Będą to m.in. Krzysztof Wielicki, Małgorzata Czarnecka i Aleksander Doba. Premierowe odcinki zagoszczą na antenie w soboty o godz. 18:30. W niedzielne poranki triki na to, jak ujarzmić kwiaty przekaże widzom florystka i ogrodniczka Joanna Lewandowska. W programiewidzowie dowiedzą się m. in. jak zrobić piękną dekorację z sukulentów, jak przesadzać rośliny doniczkowe z różnych stron świata oraz czego potrzebują storczyki, by zachwycać swoją urodą. Premierowe odcinki programu na antenie TVP Kobieta w każdą niedzielę o 9:40, a tuż po nim kolejne ciekawostki w".to kolejna produkcja TVP Kobieta, która cieszy się popularnością widzów. Wzruszającą rozmowę przeprowadzoną przez Martę Manowską z Ewą Błaszczyk obejrzała 2 kwietnia rekordowa liczba widzów, zapewniając antenie udziały na poziomie 1%. Kolejne odcinki cyklu widzowie będą mogli oglądać w niedziele o godz. 14:00. TVP Kobieta to także produkcje dotyczące mody i stylu w programach:(od poniedziałku do piątku godz. 16:55),(soboty godz. 21:25),(niedziele godz. 21:25) oraz film dokumentalny, który widzowie zobaczą 21 kwietnia o godz. 0:10.czyto niektóre filmy fabularne zaplanowane na najbliższe tygodnie na antenie TVP Kobieta w codziennym wieczornym paśmie filmowym (od poniedziałku do piątku o godz. 21:30, w soboty i niedziele o godz. 22:35).Ogromną popularnością widzów cieszy się hiszpański serial "Velvet", który 19 marca zgromadził najliczniejszą widownię. Historię miłości Any i Alberta, osadzoną wśród przepięknych kreacji hiszpańskiego domu mody, obejrzały w tym dniu w momencie najwyższej oglądalności ponad 92 tysiące widzów. Serial jest na antenie codziennie o godz. 19:30.