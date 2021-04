Beata Olga Kowalska poprowadzi polską edycję show "Magia nagości" w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Polską edycję show randkowego "Magia nagości" w Zoom TV poprowadzi Beata Olga Kowalska, znana m.in. serialu "Ranczo", w którym zagrała uwielbianą przez widzów Panią Doktorową.

• Premiera programu w maju 2021 roku.

Beata Olga Kowalska prowadzącą polską edycję show "Magia nagości" / Fot. Krystian Szczęsny

"Magia nagości. Polska" w Zoom TV / KrystianSzczesny

Postać Pani Doktorowej w kultowym serialu "Rancz"o to najpopularniejsza telewizyjna kreacja Beaty Olgi Kowalskiej, która przyniosła jej ogólnopolski rozgłos, uznanie i sympatię widzów. Już wiosną tego roku aktorka poprowadzi polską edycję show randkowego Magia nagości, którego uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę na podstawie ich nagich ciał. "Magia nagości. Polska" to najdroższa produkcja w ponadczteroletniej historii Zoom TV.- mówi o swoim udziale w programie Magia nagości. Polska Beata Olga Kowalska.Aktorka przekonuje, że na udział w polskiej edycji Magii nagości zdecydowała się również ze względu na swoje doświadczenie zawodowe.- dodaje Beata Olga Kowalska.Beata Olga Kowalska jest aktorką teatralną i telewizyjną. Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, była związana m.in. z Teatrem Nowym i Teatrem Powszechnym w Łodzi oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni. Wystąpiła w popularnych polskich serialach telewizyjnych. Oprócz serialu "Ranczo" były to m.in. takie produkcje, jak "M jak miłość", "Plebania" i "Ojciec Mateusz". Brała udział w popularnym programie rozrywkowym "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym wcielała się w postaci m.in. Ewy Demarczyk, Muńka Staszczyka z zespołu T.Love oraz Pink. W ostatnich latach występuje w popularnych musicalach (m.in. "Mamma Mia!", Teatr Muzyczny Roma; "Nędznicy", Teatr Muzyczny w Łodzi; "Czarownice z Eastwick", Teatr Syrena w Warszawie; "Boska", Teatr Polski w Bielsku Białej)."Magia nagości. Polska" to show randkowy, którego uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę na podstawie ich nagich ciał. Program jest swoistym eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. Program jest oparty na brytyjskim formacie Naked Attraction, który powstał dla jednego z największych brytyjskich nadawców Channel 4 (Channel 4, podobnie jak BBC, ma status nadawcy publicznego). Brytyjską wersję Naked Attraction prowadzi pisarka i dziennikarka Anna Richardson.