W maju rusza nowa telewizja Antena HD. Kanał w ofercie Biura Reklamy TVP

Łukasz Szewczyk

• Antena HD (dawniej Silver TV) to nowa stacja naziemna z portfolio MWE Networks

• Start stacji planowany jest na 1 maja 2021 roku

• Nadawca wybrał Biuro Reklamy TVP do sprzedaży czasu reklamowego, sponsoringu i akcji niestandardowych.

Antena HD jest nową stacją, powstałą w wyniku konkursu na zagospodarowanie wygasłej koncesji stacji ATM Rozrywka. Dzięki otrzymanej koncesji na nadawanie na MUX-1 stacja będzie mieć ogólnopolski zasięg.Antena HD, znana wcześniej pod roboczą nazwą Silver TV, jest odpowiedzią na rosnącą siłę zakupową osób po 50 roku życia. Jest to stacja filmowo-rozrywkowa z licznymi elementami lifestylowymi i edukacyjnymi. Wśród pierwszych ogłoszonych pozycji programowych znajdują się kultowe pozycje, takie jak m.in. "Moda na sukces", "Bonanza" czy "Kabaretowy szał". Kolejne tytuły, w tym produkcje własne oraz branding stacji będą ogłaszane w kolejnych dniach.- mówi Michał Winnicki, właściciel Grupy MWE Networks.Antena HD to dziesiąta stacja nadawcy w ofercie Biura Reklamy TVP. Do tej pory Telewizja Polska była odpowiedzialna za sprzedaż reklam i sponsoringu w stacjach: Adventure, Home TV, Nuta.TV, Power TV, Gold TV, Top Kids, Top Kids JR, Biznes24 oraz Filmax. TVP i nadawca Michał Winnicki współpracują od 2019 roku. Antena HD jest 26 stacją w ofercie TVP oraz 12 stacją w portfolio brokerskim.