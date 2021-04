Wszystkie mecze półfinałowe Energa Basket Ligi w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Ruszają półfinały koszykarskiej Energa Basket Ligi.

• Ta część sezonu zostanie rozegrana w tak zwanej bańce, a więc w jednej hali i ze szczególnym reżimem sanitarnym.

• Transmisje wszystkich spotkań dostępne będą w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra.

Plan transmisji półfinałów Energa Basket Ligi w kanałach sportowych Telewizji Polsat:

O awans do wielkiego finału obrońca tytułu, Enea Zastal BC Zielona Góra rywalizuje z WKSem Śląskiem Wrocław. W drugiej parze półfinałowej Legia Warszawa mierzy się z Arged BMSlam Stalą Ostrów Wielkopolski. I to właśnie ta ostatnia drużyna jest gospodarzem półfinałowej "bańki".Jako pierwsze na parkiet wybiegną zespoły z Zielonej Góry oraz Wrocławia. Mecz numer jeden tej pary odbędzie się we wtorek 13.04 o godzinie 20:00, a transmisja dostępna będzie w Polsacie Sport Extra. Dzień później do rywalizacji przystąpią Warszawianie i Ostrowianie. Ich pierwsze starcie o godzinie 14:50 transmitować będzie Polsat Sport.W półfinałach Energa Basket Ligi rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań.• MECZ 1 - 13.04.2021 (wtorek), godz. 20:00, Polsat Sport Extra• MECZ 2 - 14.04.2021 (środa), godz. 20:00, Polsat Sport Extra• MECZ 3 - 16.04.2021 (piątek), godz. 20:20, Polsat Sport• EWENTUALNY MECZ 4 - 17.04.2021 (sobota), godz. 20:20, Polsat Sport Extra• EWENTUALNY MECZ 5 - 19.04.2021 (poniedziałek), godz. 17:50, Polsat Sport• MECZ 1 - 14.04.2021 (środa), godz. 14:50, Polsat Sport• MECZ 2 - 15.04.2021 (czwartek), godz. 17:30, Polsat Sport• MECZ 3 - 17.04.2021 (sobota), godz. 17:50, Polsat Sport Extra• EWENTUALNY MECZ 4 - 18.04.2021 (niedziela), godz. 20:20, Polsat Sport Extra• EWENTUALNY MECZ 5 - 20.04.2021 (wtorek), godz. 20:20, Polsat Sport Extra