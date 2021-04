Plany Eurosportu na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Każda sekunda na żywo, relacje Gonciarza

Łukasz Szewczyk

• Eurosport i TVN Grupa Discovery pokażą w telewizji i na swoich platformach każdą sekundę Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020

• Polscy widzowie usłyszą swoich ulubionych komentatorów i ekspertów.

• Eurosport po raz kolejny nawiązał też współpracę z jednym z popularniejszych polskich twórców internetowych - Krzysztofem Gonciarzem.

Oczekiwanie na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 wkracza na ostatnią prostą, a Eurosport i TVN Grupa Discovery ogłaszają pełną gotowość do relacjonowania najważniejszej imprezy sportowej świata.- podkreśliła Dorota Żurkowska-Bytner, Dyrektor Eurosportu w Polsce.W Eurosporcie i na platformach TVN Grupa Discovery polscy widzowie zobaczą każdą sekundę igrzysk, rywalizację o każdy medal i występ każdego sportowca. Ambicją stacji jest dotarcie do bezprecedensowej liczby widzów w całej Europie, za pośrednictwem telewizji, platform digitalowych i mediów społecznościowych. Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio będziemy mogli obserwować efekty kolejnej współpracy Eurosportu z Krzysztofem Gonciarzem, jednym z bardziej znanych i cenionych polskich twórców internetowych. Jego relacje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang, gdzie był akredytowanym wysłannikiem Eurosportu, spotkały się z entuzjastycznym odbiorem widzów, rynku i samych sportowców.O sile drużyny Eurosportu na igrzyska olimpijskie stanowić będą komentatorzy, między innymi Marek Rudziński, Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski, Witold Domański czy Karol Stopa. Profesjonalne i merytoryczne analizy zapewnią cenieni eksperci, a wśród nich Robert Korzeniowski, najbardziej utytułowany polski olimpijczyk i ambasador Eurosportu. Każdy fan sportu będzie mógł spróbować dołączyć do zespołu Eurosportu, biorąc udział w castingu komentatorskim "Daj się odkryć".- powiedział Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.W nadchodzących tygodniach na antenach Eurosportu dostępne będzie coraz więcej programów o tematyce olimpijskiej, jak choćby "Head to Head" - program, w którym znakomici eksperci porównują ze sobą największe gwiazdy w historii igrzysk takie jak Usain Bolt i Carl Lewis, czy Simon Biles i Nadia Comaneci.