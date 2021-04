Wirtualna Polska partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Specjalne programy "na żywo"

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.

Umowa została podpisana na dwa lata. Obejmuje współpracę podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio i przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wirtualna Polska uzyskała prawo do tytułu Partnera PKOl i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej oraz prawo do wizerunku zawodników w stroju Reprezentacji Olimpijskiej.- mówi Joanna Pawlak, Prezes Wirtualna Polska Media.Podczas Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 ponad stuosobowa redakcja WP SportoweFakty zjednoczy siły w relacjonowaniu tego wydarzenia. Bezpośrednio z Tokio relacje przygotowywać będą Grzegorz Wojnarowski oraz Tomasz Skrzypczyński. Redakcja planuje specjalne, codzienne programy wideo z łączeniami na żywo. Na czas trwania Igrzysk na Stronie Głównej Wirtualnej Polski pojawi się boks wydarzeniowy oraz specjalnie dedykowana sekcja.- powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Polski Komitet Olimpijski jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie - szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.