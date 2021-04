Ruszyło "Rowerowe wyzwanie Radia Zet". Nowy kanał z muzyką do rowerowych wypraw

Łukasz Szewczyk

• Wystartowało "Rowerowe wyzwanie Radia Zet" organizowane w ramach dorocznej akcji "Rowerowy kwiecień w Radiu Zet".

• Stacja namawia słuchaczy do wyciągnięcia jednośladów i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, niezbędnej dla utrzymania dobrego zdrowia psychicznego, zwłaszcza w czasach pandemii

Rowerowe wyzwanie Radia ZET / Fot. materiały prasowe

W zeszłym roku w Polsce wydano 1,5 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania. Z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne Polacy przebywali na L4 przez 9,8 mln dni, tj. o 3,2 mln więcej niż rok wcześniej*. Tymczasem badania potwierdzają pozytywny wpływ aktywności fizycznej na przeciwdziałanie depresji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) u osób z depresją rekomenduje aktywność fizyczną trwającą ok. 45 minut 3 razy w tygodniu. W czasie ruchu i wysiłku mózg produkuje tzw. hormony szczęścia w postaci endorfiny, serotoniny czy dopaminy, dzięki którym człowiek poprawia swój nastrój oraz samopoczucie. W tym roku Radio ZET chce szczególnie zwrócić na to uwagę i zaktywizować słuchaczy.Przed każdym z uczestników wyzwania jest pokonanie dystansu 400 km do 30 kwietnia br. Bezpłatna aplikacja Activy ułatwia rejestrację przebytych na rowerze kilometrów. Trasa składa się z 10 etapów o różnej długości i historii. Na każdym z wirtualnych punktów kontrolnych prowadzący Radia ZET dopingują do dalszego wysiłku i namawiają do odkrycia kolejnego etapu trasy. Na uczestników, którzy dojadą do mety czeka Szymon Majewski ze specjalnym zadaniem. Pierwszych 30 słuchaczy, którzy je wykonają, otrzyma nagrody.Na stronie Radiozet.pl można na bieżąco obserwować łączny dystans przejechany przez uczestników wyzwania.W ramach "Rowerowego kwietnia w Radiu ZET" uważni słuchacze codziennie mają szansę wygrać wyjątkowe "Zetkowe" rowery miejskie. Od poniedziałku do piątku, po 10:30 emitowany jest "Niezbędnik rowerowy Radia ZET", a w nim m.in.: praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa, przygotowania jednośladów do sezonu, doboru tras, informacje o przydatnych gadżetach i mnóstwo rowerowych ciekawostek.Na stronie Player.radiozet.pl udostępniono też nowy kanał muzyczny z utworami idealnie dobranymi do rowerowych wypraw.