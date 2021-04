Puls 2 dostępny w Cyfrowym Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Od 15 kwietnia 2021 roku kanał Puls 2 dostępny w ramach telewizji satelitarnej oraz kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu.

. - powiedział Dariusz Dąbski, Prezes Zarządu Telewizji Puls.W dekoderach Cyfrowego Polsatu Puls 2 można znaleźć na pozycji 157, a kanał TV Puls na nowej pozycji 59.Puls 2 to ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls. W zasięgu kanału PULS 2 znajduje się 30 mln widzów (grudzień 2020; 4+). W marcu 2020 roku kanał Puls 2 przeprowadził rebranding pasma dla dzieci i rodziców, nadając mu m.in. nową nazwę - Puls Kids. Widzowie znajdą tu najlepsze animacje od wiodących producentów i dystrybutorów (m.in. "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot", "Smerfy", "Psi Patrol", "Mustang: Duch wolności" i wiele innych). Programy w ramach Puls Kids nadawane są od poniedziałku do piątku od 07:00 do 20:00, w weekendowe poranki oraz "na dobranoc" w niedziele po 18:00. Od 20:00 zaczyna się ramówka dedykowana dla widzów dorosłych, którzy znajdą w niej najlepsze seriale polskie i zagraniczne (m.in. "Lombard. Życie pod zastaw", amerykańskie hity jak "FBI", "Agenci NCIS"), programy rozrywkowe (m.in. 19 i 20. Mazurska Noc Kabaretowa) oraz filmy fabularne.