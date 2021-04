"Rośliny dla zielonych" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• "Rośliny dla zielonych" to wiosenna nowość w ramówce TVN Style dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę z naturą.

• Prowadząca Magda Psiuk w ciągu trzech dni wprowadzi nowe życie na balkony i tarasy bohaterów program

Jakie rośliny wybrać na taras i jak o nie dbać? Które są mało wymagające, a które potrzebują więcej uwagi? Co zrobić, jeśli nie mamy pomysłu na ich aranżację? W każdym odcinku nowego programu "Rośliny dla zielonych" widzowie TVN Style zobaczą, jak Magda Psiuk dokonuje prawdziwych cudów.Nowa prowadząca TVN Style to pasjonatka natury oraz właścicielka firmy, która przekształca mieszkania, biura i sklepy w zielone oazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wie wszystko o kompozycji, aranżacji, kolorach i roślinach. W swoim programie pokaże jak samodzielnie wykonać niektóre elementy dekoracyjne na taras oraz udowodni, że nie trzeba na to wszystko wydawać fortuny. Będzie również pokazywać, jak można wprowadzić w domu małe, ekologiczne zmiany.Premierowe odcinki programu "Rośliny dla zielonych" w soboty o godz. 15.00 (od 17 kwietnia 2021 roku) na antenie TVN Style.