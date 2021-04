Dokument Discovery+ "Groomed. W sieci pedofila" zadebiutował w TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• "Groomed. W sieci pedofila" to poruszająca i osobista historia reżyserki Gwen van de Pas.

• Po latach kobieta wraca do rodzinnego miasta w poszukiwaniu informacji na temat mężczyzny, który wykorzystywał ją seksualnie, gdy była dzieckiem.

Gwen van de Pas jest holenderską reżyserką i twórczynią filmową. "Groomed. W sieci pedofila" to jej najnowsze dzieło, w którym zdecydowała się poruszyć własną, bardzo osobistą historię. Film przygląda się zjawisku groomingu, czyli urabianiu i uwodzeniu dzieci przez dorosłych. To bardzo aktualny, a zarazem rzadko poruszany temat społeczny. Produkcja pokazuje, jak działa ten mechanizm, jak go rozpoznać i jak przed nim chronić swoich najbliższych.Pragnąc uporać się z własną traumą, Gwen wraca do rodzinnego miasta, żeby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania i zrozumieć, jak działa grooming. Rozmawia z innymi ofiarami pedofilów, psychologami, a także osobami skazanymi za przestępstwa seksualne. W trakcie pracy nad filmem autorka doznaje przemiany - odnajduje w sobie przez lata skrywany gniew, a przede wszystkim odważnie mierzy się ze złem, którego wielu dorosłych nie dostrzega.Twórcami dokumentu są Gwen van de Pas, Bill Guttentag oraz Dylan Nelson. Za produkcję odpowiada Blumhouse we współpracy z Yellow Dot Films.Film "Groomed. W sieci pedofila" pochodzi z biblioteki discovery+. W Polsce dostępny jest tylko w serwisie TVN24 GO.Dokumentowi towarzyszy poruszająca i ważna dla rodziców rozmowa dziennikarki TVN24 z Ewą Dziemidowicz, psychoterapeutką z Poradni Dziecko w Sieci i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę o zjawisku groomingu i uwodzeniu online. Materiał dostępny jest wyłącznie na platformie TVN24 GO.