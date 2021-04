Eksperci Europsortu lecą w kulki. Mistrzostwa świata w snookerze

Łukasz Szewczyk

• Od soboty (17 kwietnia 2021 roku) na antenach Eurosportu królować będzie snooker

• Podczas mistrzostw świata widzowie usłyszą multimedalistów mistrzostw Polski - Rafała Jewtucha, Przemka Kruka, Jarosława Kowalskiego, Michała Eberta i Grzegorza Biernadskiego.

Eurosport od blisko 25 lat pokazuje turnieje snookerowe przyciągając miliony widzów rocznie. Wielką siłą stacji są eksperci w Polsce: Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Jarosław Kowalski, Michał Ebert i Grzegorz Biernadski to dla polskich kibiców "głosy" snookera. Komentatorzy Eurosportu to multimedaliści mistrzostw Polski oraz drużynowych mistrzostw Polski. Ich fachowy komentarz będzie umilał widzom relacje z Crucible Theatre, gdzie od 17 kwietnia do 3 maja 2021 roku odbędą się mistrzostwa świata w snookerze.W świątyni snookera zobaczymy najlepszych zawodników świata na czele z obrońcą tytułu Ronniem O'Sullivanem. Zdetronizować "Rakietę" spróbują między innymi Judd Trump, Neil Robertson, Mark Selby i John Higgins. W trakcie blisko trzech tygodni relacji z Sheffield Eurosport pokaże ponad 100 godzin transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Każdy mecz mistrzostw świata dostępny będzie na żywo w Eurosport Playerze.