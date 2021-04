Półfinały Pucharu Anglii, drugi wyścig nowego sezonu F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem nadchodzącego weekendu w ELEVEN SPORTS będą półfinały prestiżowych rozgrywek o Puchar Anglii. O wielki finał powalczą Chelsea FC z Manchesterem City i Southampton FC z Leicester City.

• Ponadto stacja pokaże na swoich antenach szlagierowe mecze ligi włoskiej pomiędzy

• Fani motorsportu będą mogli obejrzeć wyścig Formula 1 o Grand Prix Emilii-Romanii.

W najbliższy weekend na słynnym Wembley Stadium odbędą się półfinały 140. edycji rozgrywek o Puchar Anglii. Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja gigantów: Chelsea FC kontra Manchester City. Oba zespoły są w bardzo dobrej formie i przystąpią do tej rywalizacji kilka dni po wywalczeniu awansu do półfinału Ligi Mistrzów UEFA. Dla klubu z Manchesteru to ważne spotkanie, bo jako jedyny zachowuje szansę na potrójną koronę - mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Z kolei The Blues liczą na awans do finału The Emirates FA Cup po raz czwarty w ostatnich pięciu latach. Po obu stronach nie brakuje zawodników najwyższej klasy, ale warto zwrócić szczególną uwagę na pojedynek Masona Mounta po stronie londyńczyków z Philem Fodenem w szeregach The Citizens. Obaj młodzi pomocnicy są wschodzącymi gwiazdami reprezentacji Anglii. Od września zgromadzili na swoim koncie łącznie aż 21 goli i 16 asyst.W drugim półfinale Southampton FC, którego barw broni J, zmierzy się z Leicester City. Polskiego obrońcę i jego kolegów czeka sporo pracy, bo w ekipie Lisów zagrają tak skuteczni piłkarze jak Jamie Vardy czy Kelechi Iheanacho. Obaj mieli udział w aż 40 bramkach zdobytych w tym sezonie przez swój zespół. Co ciekawe, podczas tego spotkania będą testowane nowoczesne procedury kontroli związane z pandemią COVID-19, dzięki czemu na trybunach zasiądzie około czterech tysięcy kibiców. Po raz pierwszy od dawna telewidzowie usłyszą więc na żywo doping ze stadionu.Inter Mediolan wygrał 11 ligowych meczów z rzędu - tak fantastycznej passy nie ma żaden inny klub w czołowych ligach europejskich. Nerazzurri są już bardzo blisko tytułu mistrza Włoch, ale nie mogą sobie pozwolić choćby na moment dekoncentracji, ponieważ ich wielcy rywale wciąż zawzięcie walczą o punkty. W ten weekend lider Serie A TIM wybierze się na Stadio Diego Armando Maradona, gdzie zmierzy się z SSC Napoli. Mediolańczyków czeka spore wyzwanie. W starcu z gospodarzami, którzy pozostają niepokonani u siebie od ponad trzech miesięcy, liczą przede wszystkim na Romelu Lukaku i Lautaro Martíneza, najskuteczniejszy duet ostatnich tygodni na Starym Kontynencie. Natomiast w barwach Azzurrich wystąpi, który ma sprawić, że neapolitańczycy zdominują środek pola i w ten sposób zneutralizują poczynania Interu.Wielkich emocji można spodziewać się także w Bergamo, gdzie czwarta w tabeli Atalanta podejmie trzeci Juventus FC. Obie ekipy należą do najofensywniejszych we Włoszech, a w trzech poprzednich meczach pomiędzy nimi padło łącznie aż dziesięć bramek. Szczególnie zmotywowani do tego spotkania podejdą Luis Muriel i Cristiano Ronaldo, poważni kandydaci do korony króla strzelców Serie A TIM.Real Madryt przed tygodniem pokonał FC Barcelonę i awansował na drugie miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej, a jego strata do lidera stopniała do zaledwie jednego punktu. W ten weekend Królewscy chcą iść za ciosem, ale staną przez trudnym zadaniem, bo ich przeciwnikiem będzie znane z dobrej gry obronnej Getafe CF. W sforsowaniu defensywy tej drużyny kluczowe role mają odegrać doświadczeni piłkarze tacy jak Karim Benzema, Toni Kroos czy Luka Modrić, a także młody Vinícius Júnior. Cała czwórka jest ostatnio w wybornej formie i trener Zinédine Zidane właśnie od niej rozpoczyna ustalanie wyjściowej jedenastki Realu. Z kolei w zespole z Getafe wiele będzie zależało od Jaime'a Maty, który lubi mierzyć się z silnymi rywalami - w tym sezonie strzelał już gole m.in. FC Barcelonie i Valencii CF.Bardzo ważne dla układu tabeli spotkanie zostanie rozegrane w ten weekend na Estadio Wanda Metropolitano. Lider, Atlético Madryt, zmierzy się z zajmującym ostatnią pozycję SD Eibarem. Ekipa trenera Diego Simeone będzie faworytem, ale nadal ma w pamięci poprzednie starcie z klubem z Kraju Basków, w którym wygrała tylko 2:1, a decydującego gola strzeliła dopiero w samej końcówce. Tym razem o sukces może być jeszcze trudniej, bo goście bronią się przed spadkiem i każdy punkt uzyskany w tej konfrontacji będzie dla nich równie cenny.Paris Saint-Germain we wtorek wyeliminował Bayern Monachium z rozgrywek UEFA Champions League, a w weekend rozegra ważny mecz w kontekście walki o mistrzostwo Francji. Paryżanie w starciu z utytułowaną ekipą AS Saint-Étienne bardzo potrzebują zwycięstwa, bo ścisk w czołówce tabeli jest bardzo duży i każdy punkt jest na wagę złota. To dla nich okazja do rehabilitacji za pierwsze spotkanie tych drużyn w obecnym sezonie, w którym zagrali poniżej oczekiwań i zaledwie zremisowali 1:1. Tym razem forma Kyliana Mbappé, Neymara i spółki jest jednak znacznie wyższa, więc defensywę gości czeka pracowite 90 minut. Piłkarze z Saint-Étienne mogą stawić im silny opór, bo ostatnio spisują się dobrze, a w kwietniu zdobyli komplet punktów strzelając rywalom w sumie aż sześć goli. Na Parc des Princes zapowiada się ciekawe widowisko z udziałem dwóch ofensywnie grających zespołów.W 29. kolejce Bundesligi trzeci w tabeli VfL Wolfsburg podejmie lidera, Bayern Monachium. Gospodarze są rewelacją tego sezonu i wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od pięciu lat zapewnią sobie awans do Ligi Mistrzów UEFA. Od końcówki stycznia na własnym stadionie nie tylko nie przegrali, ale nie stracili nawet bramki. W ten weekend będą jednak musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo Bayern wygrał pięć z ostatnich sześciu wyjazdowych meczów i jest zdecydowanie najskuteczniejszym zespołem aktualnych rozgrywek niemieckiej ekstraklasy. To starcie pokaże, jakie są rzeczywiste możliwości ekipy z Wolfsburga. Wiele do udowodnienia będzie miał czołowy snajper Wilków Wout Weghorst, który w bieżącej kampanii strzelił już 18 goli, ale od trzech lat nie trafił do siatki Bawarczyków.W ten weekend kierowcy Formula 1 spotkają się na słynnym torze Enzo e Dino Ferrari w okolicach włoskiej Imoli, gdzie odbędzie się Grand Prix Emilii-Romanii. Po drugim wyścigu obecnego sezonu F1® kibice obiecują sobie bardzo dużo, bo marcowa inauguracja dostarczyła mnóstwa emocji. W Bahrajnie Lewis Hamilton i Max Verstappen stoczyli ekscytujący pojedynek, który trwał dosłownie do ostatnich metrów. Ostatecznie wygrał Brytyjczyk, ale Holender pokazał się z dobrej strony i potwierdził, że w tym roku będzie niezwykle groźny w walce o mistrzostwo świata. Przed rokiem w Emilii-Romanii triumfował Hamilton, a pozostałe miejsca na podium zajęli Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo. Tym razem do lokat w czołówce pretendują również tacy zawodnicy jak Sergio Pérez, Charles Leclerc czy Lando Norris. Zanosi się na wielkie ściganie, bo włoski tor umożliwia bardzo szybką jazdę. Po przedsezonowych testach na Enzo e Dino Ferrari Pierre Gasly z zespołu AlphaTauri powiedział dziennikarzom oficjalnej strony internetowej Formula 1®, że było to jedno z najlepszych przeżyć, jakiego doświadczył w samochodzie wyścigowym.Czwartek (15 kwietnia):• 20:00- zapowiedź rundy (Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)Piątek (16 kwietnia):• 10:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Filip Kapica, Michał Gąsiorowskikorespondenci z Włoch: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 14:25 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokółkorespondenci z Włoch: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Mateusz Majak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:55 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (17 kwietnia):• 10:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowskikorespondenci z Włoch: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julain Kowalski, Tomasz Urban• 13:55 FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowskikorespondenci z Włoch: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 18:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Michał Zachodny, Adam Targowski• 18:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:40, Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4, Serie A TIM: Cagliari Calcio - Parma Calcio 1913 (Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (18 kwietnia):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyńskikorespondenci z Włoch: Patryk Mirosławski, Aldona Marciniak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak• 19:25 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Paweł Wilkowicz, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Julain Kowalski, Kuba Ostrowski• 23:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (19 kwietnia):• 20:00(Eleven Sports 1)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)