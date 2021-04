Hity w Ekstraklasie, emocje w Bundeslidze - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Canal+ Sport

• Ekstraklasie: Raków Częstochowa zagra z Lechem Poznań, a Legia Warszawa z Cracovią.

• Emocji nie zabraknie również w Bundeslidze, gdzie Borussia Dortmund zagra z Werderem Brema

Do sobotniego meczu Rakowa z Lechem obie drużyny podchodzą w odmiennych nastrojach. Częstochowianie po wygranej z Cracovią awansowali do finału Totolotek Pucharu Polski, z kolei poznaniacy po serii nieudanych spotkań dokonał zmiany na stanowisku trenera. Dariusza Żurawia zastąpił Maciej Skorża, dla którego jest to powrót do Poznania po pięciu latach. Aby zagrać w europejskich pucharach wicemistrz Polski musi... trzymać kciuki za drużynę Marka Papszuna w krajowym pucharze i jednocześnie pokonać ich w PKO Bank Polski Ekstraklasie.W niedzielę o 17:30 w Warszawie najlepiej punktująca drużyna 2021 roku - czyli Legia podejmie najgorzej punktującą - czyli Cracovię. Przegrana "Pasów" w niedzielę może sprawić, że drużyna Michała Probierza spadnie w tabeli na ostatnie miejsce. Aby uniknąć nerwowej końcówki ligi, Cracovia musi sprawić niespodziankę i pokonać pewnie kroczącą po mistrzostwo Polski Legię. Mecz w Canal+ Premium skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.Dortmundczycy w środę odpadli z Ligi Mistrzów po zaciętym pojedynku z Manchesterem City. Teraz przyszedł czas na nadrobienie dystansu do czwartego w tabeli Eintrachtu Frankfurt. Sześć kolejek przed końcem sezonu strata do miejsca promującego Borussię awansem do Ligi Mistrzów wynosi siedem punktów. Bremeńczycy przegrali cztery ostatnie mecze z rzędu i niebezpiecznie zbliżyli się do strefy spadkowej. Mecz Borussii z Werderem odbędzie się w niedzielę o 15:25, a komentować go będą Mateusz Borek i Tomasz Ćwiąkała.Plan transmisji:Piątek (16 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Wojciech Jagoda• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz:: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 20:55 Ligue 1:(nSport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Bojanowski• 21:00 NBA:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Michał Łopaciński, Waldemar KijanowskiSobota (17 kwietnia):• 11:55 Futsal:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 15:55 Puchar Niemiec:(Canal+ Now)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Michałowicz• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Jóźwiak• 17.00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 18:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 21:10 Premier League:(Canal+ Family, Canal+ Online)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 22:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert RadkeNiedziela (18 kwietnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 14:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Mielcarski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 16:10 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 16:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 19:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Tomczak, Radosław Hyży• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:00 WTA250 Charleston - finał (Canal+ online)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal Online)komentarz: Filip Surma, Marek Bojanowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Ćwiąkała• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik TomczykPoniedziałek (19 kwietnia):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała• 20:55 Premier League:9Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny