Maj w Eleven Sports: Decydujące mecze piłkarskie, finał Pucharu Anglii, wyścigi F1

Łukasz Szewczyk

• W maju na antenach kanałów ELEVEN SPORTS będą królować rozgrywki czołowych lig piłkarskich oraz zmagania największych gwiazd motorsportu.

• Szczególnie ciekawie zapowiadają się mecze, które przesądzą o losach tytułów mistrzowskich w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech i Portugalii. Transmitowany będzie również finał Pucharu Anglii

• Fani Formula 1będą mogli obejrzeć m.in. prestiżowy wyścig o Grand Prix Monako

Rozgrywki LaLiga Santander należą do najbardziej widowiskowych w Europie, a końcówka tego sezonu będzie jednym z najbardziej emocjonujących finiszów w ostatnich latach. Zmagania są niezwykle wyrównane i wszystko wskazuje na to, że wyścig o mistrzostwo kraju będzie trwać do ostatniej kolejki. Na placu boju pozostają Atlético Madryt, Real Madryt i FC Barcelona, które muszą walczyć o każdy punkt, bo różnice w tabeli między nimi są minimalne! W nadchodzącym miesiącu odbędzie się pięć serii spotkań, które dadzą ostateczne odpowiedzi na wszystkie pytania. Trójka gigantów zmierzy się z wymagającymi rywalami. Szczególnie ciekawie zapowiada się wyjazdowa konfrontacja FC Barcelony z nieprzewidywalną Valencią CF. Barça nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek straty, ale musi mieć się na baczności, bo w dwóch poprzednich starciach z tą drużyną zdobyła w sumie tylko jedno "oczko". Wielką nadzieją Dumy Katalonii będzie niezawodny Leo Messi, który w historii swoich występów przeciwko ekipie z Walencji strzelił w sumie aż 29 goli i zaliczył 13 asyst. Z kolei po stronie gospodarzy kluczową postacią może być Maxi Gómez, zdobywca trzech z ostatnich czterech bramek Nietoperzy przeciwko Barcelonie.Najważniejsze transmisje:• Valencia CF - FC Barcelona, 2 maja• finałowa kolejka, 23 majaW maju widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić ekscytujący finisz rozgrywek Serie A TIM, jednej z najpopularniejszych lig w Europie. Uwaga kibiców skupi się przede wszystkim na Interze Mediolan, który zalicza fantastyczny sezon, lecz przed rozstrzygającą fazą rywalizacji nadal nie może być pewny zdobycia mistrzostwa kraju. Główni konkurenci, AC Milan, Juventus FC, Atalanta Bergamo i SSC Napoli, chcą dotrzymać kroku liderowi, a jednocześnie toczą walkę o miejsca dające awans do Ligi Mistrzów UEFA. W kluczowym spotkaniu Inter zmierzy się na wyjeździe z Juventusem. Mecz określany jako Derby d'Italia może sprawić, że Nerazzurri przypieczętują zdobycie tytułu. Mediolańczycy muszą jednak liczyć się z tym, że broniące mistrzostwa Juve stawi im silny opór. Ich groźna ofensywna dwójka, Romelu Lukaku i Lautaro Martínez, postara się pokonaći doświadczoną linię obronną Starej Damy. Z kolei defensywa stanie przed nie lada wyzwaniem, jakim będzie powstrzymanie prowadzącego w wyścigu o tytuł króla strzelców ligi włoskiej Cristiano Ronaldo.W nadchodzącym miesiącu widzowie ELEVEN SPORTS kibice będą mogli zobaczyć w akcji też inne drużyny, w których ważne role odgrywają Polacy, m.in. SSC Napoli, UC Sampdorię, ACF Fiorentinęi Benevento CalcioNajważniejsze transmisje:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - AC Milan, 9 maja• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - Inter Mediolan, 16 maja• finałowa kolejka, 23 majaThe Emirates FA Cup to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie, które cieszą się wielkim prestiżem i uznaniem wśród kibiców nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Najbliższy, 140. finał Pucharu Anglii odbędzie się na legendarnym Wembley Stadium. Naprzeciw siebie wybiegną zwycięzcy kwietniowych półfinałów, w których zmierzą się Chelsea FC z Manchesterem City i Southampton FC z Leicester City. Każda z tych drużyn występuje na co dzień w angielskiej ekstraklasie i ma w swoim składzie zawodników najwyższego formatu. To sprawia, że fani futbolu mogą spodziewać się sporych emocji niezależnie od tego, kto ostatecznie wywalczy awans. Co ważne, po raz pierwszy od wielu miesięcy spotkanie piłkarskie tej rangi będzie mogło zobaczyć na trybunach aż 21 tysięcy fanów. Dzięki głośnemu dopingowi widowisko zyska na atrakcyjności także dla kibiców przed telewizorami.Najważniejsza transmisja:• finał, 15 majaKibice futbolu we francuskim wydaniu mogą szykować się na ekscytującą końcówkę sezonu, ponieważ rywalizacja o mistrzostwo kraju od lat nie była tak wyrównana. Sezon nie upływa pod znakiem całkowitej dominacji Paris Saint-Germain, jak to miało miejsce w trzech poprzednich latach. Przeciwnie, walka o pierwsze miejsce w tabeli jest bardzo zacięta i będzie toczyć się do ostatniej kolejki. Spore szanse na triumf w całych rozgrywkach, oprócz wspomnianego zespołu z Paryża, mają LOSC Lille, Olympique Lyonnais oraz AS Monaco, w którym rezerwowym bramkarzem jest. W jednym z najciekawszych spotkań decydującej fazy sezonu Paris Saint-Germain zagra z aspirującym do gry w europejskich pucharach Stade Rennais. Kibice ze stolicy Francji będą liczyli na skuteczność swoich największych gwiazd: Kyliana Mbappé i Neymara. Warto zwrócić uwagę także na Moise Keana i Ángela Di Maríę, czyli piłkarzy, którzy zapewnili PSG wygraną z tym przeciwnikiem w listopadzie.W maju ELEVEN SPORTS pokaże też m.in. mecze z udziałem Olympique Marsylia, gdzie bardzo dobre oceny za grę zbiera napastnik reprezentacji PolskiNajważniejsze transmisje:• AS Monaco (Radosław Majecki)- Olympique Lyonnais, 2 maja• Stade Rennais FC - Paris Saint-Germain, niedziela, 9 maja• finałowa kolejka, 23 majaSporting CP jest coraz bliżej swojego pierwszego tytułu mistrza Portugalii od 19 lat, ale osiągnięcie upragnionego celu stara się mu uniemożliwić grupa pościgowa z FC Porto i SL Benfiką na czele. W maju cała trójka rozegra mecze, które rozstrzygną, kto będzie mógł świętować na koniec sezonu. Wszystkie kolejki będą miały duże znaczenie, ale najważniejsze może okazać się wyjazdowe starcie Sportingu z Benfiką. Na Estádio da Luz dojdzie do konfrontacji zespołów, które strzelają sporo goli, ale znane są również ze świetnej gry defensywnej. Jej ozdobą będzie pojedynek Harisa Seferovicia z Pedro Gonçalvesem, czyli dwóch najlepszych strzelców bieżących rozgrywek.Jedną z atrakcji nadchodzącego miesiąca będzie także słynne O Clássico, czyli spotkanie SL Benfiki z FC Porto. Mecze dwóch najbardziej utytułowanych portugalskich klubów zawsze budzą emocje, ale stawka najbliższego będzie wyjątkowa, bo zwycięzca nie tylko przybliży się do mistrzostwa kraju, ale jednocześnie znacznie skomplikuje sytuację odwiecznemu rywalowi.Najważniejsze transmisje:• SL Benfica - FC Porto, 9 maja• SL Benfica - Sporting CP, 16 maja• finałowa kolejka, 19 majaCzy Bayern Monachium odeprze ataki depczącego mu po piętach RB Lipsk i zdobędzie już dziewiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec? Bawarczycy w walce o krajowy prymat mają wymagającego rywala, który ani myśli ustępować pola i nie podda się aż do samego końca trzymających w napięciu rozgrywek. Obrońcy tytułu w maju rozegrają trzy ligowe spotkania, wśród których najciekawiej zapowiada się mecz z Borussią Mönchengladbach. O tym, jak trudny to przeciwnik, Bayern przekonał się w styczniu, kiedy niespodziewanie przegrał 2:3. W rewanżu kibice monachijczyków liczą na zwycięstwo, które może zapewnić ich drużynie mistrzostwo kraju. Z kolei fani w naszym kraju trzymają kciuki za. Polak ma szansę pobić rekord legendarnego Gerda Müllera, który w sezonie 1971/72 strzelił w lidze 40 goli.W maju dzięki transmisjom Bundesligi w ELEVEN SPORTS, będzie można śledzić poczynania innych znanych polskich piłkarzy, m.in.(Borussia Dortmund) i(Hertha BSC).Najważniejsze transmisje:• Bayern Monachium (Robert Lewandowski) - Borussia Mönchengladbach, sobota, 8 maja• finałowa kolejka, 22 majaPoczątek nowego sezonu Formula 1 pokazał, że w tym roku walka o tytuł mistrza świata może być bardzo zacięta. Głównym rywalem obrońcy tytułu, Lewisa Hamiltona, jest Max Verstappen, ale wysokie aspiracje zgłaszają też inni kierowcy, m.in. Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Charles Leclerc i Lando Norris. W maju elita motorsportu spotka się na legendarnym torze w Monte Carlo, by walczyć o zwycięstwo w najbardziej prestiżowym wyścigu w całym cyklu F1. Poprzednie Grand Prix Monako dostarczyło kibicom mnóstwa emocji. W wyrównanej walce najlepszy okazał się Hamilton, ale trzech kolejnych kierowców wpadło na metę tuż za nim. Jak będzie tym razem?Ciekawie zapowiada się także Grand Prix Hiszpanii, które odbędzie się już po raz 49. w historii. Tor w Barcelonie jest szczególny dla Verstappena, bo właśnie na nim zaliczył swój pierwszy triumf w karierze i aż cztery razy stawał tam na podium. W ostatnich latach zawsze znajdował się jednak za Hamiltonem. Czy w maju uda mu się wyprzedzić Brytyjczyka?Transmisje:• FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021, 7 - 9 maja• FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2021, 20 - 23 majaSezon żużlowej PGE Ekstraligi rozpoczął się bardzo ciekawie, bo broniąca mistrzostwa Polski FOGO UNIA Leszno napotkała silny opór ze strony głównych rywali. W maju w ELEVEN SPORTS będzie można zobaczyć między innymi mecz tej drużyny z MARWIS.PL FALUBAZEM Zielona Góra, czyli czwartym zespołem poprzedniego sezonu. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka dojdzie do ciekawej konfrontacji Emila Sajfutdinowa i Janusza Kołodzieja w barwach gospodarzy z Patrykiem Dudkiem i Piotrem Protasiewiczem w szeregach gości. Interesująco zapowiada się także starcie MOJE BERMUDY STALI Gorzów z EWINNER APATOREM Toruń. Formę asa Stalowców, Bartosza Zmarzlika, sprawdzi niezwykle groźny Jack Holder.Najważniejsze transmisje:• FOGO UNIA Leszno - MARWIS.PL FALUBAZ Zielona Góra, 14 maja• MOJE BERMUDY STAL Gorzów - EWINNER APATOR Toruń, 28 maja