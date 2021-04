Sara Egwu-James wygrała czwartą edycję "The Voice Kids" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Czwarta edycja "The Voice Kids" dobiegła końca.

• Decyzją widzów tytuł "Najlepszego Dziecięcego Głosu w Polsce" i nagrodę główną otrzymała 12-letnia Sara Egwu-James z drużyny Tomsona i Barona z zespołu Afromental

Za nami najbardziej emocjonujący odcinek czwartej edycji "The Voice Kids". Finałowe występy nie pozostawiły wątpliwości, że to właśnie Sara Egwu-James ma Najlepszy Głos w Polsce. Wygrana w wysokości 50 tys. zł pozwoli laureatce rozwijać talent. Trenerzy Sary wierzą, że wygrana w programie to przepustka do światowej kariery.- powiedział Tomson tuż po ogłoszeniu wyników. Słów zachwytu Sarze nie szczędzi także drugi trener Aleksander Milwiw-Baron.- wyznał Baron. Warto dodać, że to pierwsze zwycięstwo podopiecznej z drużyny Tomsona i Barona, która od samego początku mówią, że Sara ma talent na skalę światową.Sara Egwu-James ma 12 lat. Już podczas Przesłuchań w Ciemno Cleo porównała ją do młodej Whitney Houston. Niepowtarzalny głos oraz umiejętność interpretacji utworów zachwyciły trenerów programu oraz miliony widzów przed telewizorami oraz w internecie. Dotychczas jej występy z Dwójkowego talent show wyświetlono ponad dwa miliony razy, a liczba ta rośnie z minuty na minutę. Wszystkie występy Sary z "The Voice Kids" są także szeroko komentowane przez vlogerów z m.in.: Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Na co dzień zwyciężczyni muzycznego programu TVP2 jest uczennicą szkoły podstawowej w Ośnie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach. Interesuje się także gotowaniem oraz architekturą wnętrz.