Nowy cel Radia 357: jeszcze więcej muzyki, koncerty "na żywo". W maju Polski Top

Łukasz Szewczyk

• Zespół Radia 357 ogłosił nowy cel zbiórki w Patronite

• Powstanie Garaż 357 - studio przystosowane do występów artystów "na żywo". Będą w nim rejestrowane mini-koncerty. Powstanie nowy podcast muzyczny audycji

• Trwa głosowanie na pierwszy Polski Top Radia 357 - emisja 3 maja

Marek Niedźwiecki w Radio 357 / fot. Dariusz Kawka

Piotr Stelmach w Radio 357 / fot. Dariusz Kawka

Marcin Łukawski w Radio 357 / fot. Dariusz Kawka

Radio 357 / Fot. Darek Kawka

"Jeszcze więcej muzyki" - to hasło promujące nowy cel Radia 357. "Muzyka to tlen, którym oddychamy i na tym chcemy się teraz skupić. Jeżeli kochacie muzykę tak jak my - wpinajcie kable, wykręcamy gałki wzmacniacza i niech nas usłyszą" - napisał zespół radia na Patronite. "To będzie "muzyka" rozpisana na wiele instrumentów. I jeśli one zagrają razem - stworzymy coś, czego jeszcze nie było" - można przeczytać w opisie zbiórki.Jedną z nowości będzie. W radiowym studio organizowane będą mini-koncerty debiutantów i doświadczonych muzyków. -- opowiada Piotr Stelmach, koordynujący pracę redakcji muzycznej.Na żywo będzie można usłyszeć niektóre utwory z notowań oraz prezentacje wybranych nowości do głosowania. Artyści z największą liczbą głosów będą zapraszani na "garażowe" recitale.- wyjaśnia Paweł Sołtys z zarządu spółki kierującej Radiem 357.- mówi Marcin Łukawski. - Równolegle dokończymy system umożliwiający oddawanie głosów na Listę - dodaje.Zespół radia zapowiada także, dostępny wyłącznie dla Patronów. Dołączy on do kilkudziesięciu podcastów regularnie publikowanych na nowej platformie "Twoje 357". Patroni mogą tu znaleźć audycje emitowane na antenie oraz podcasty przygotowywane tylko dla nich. -- opisuje Marcin Łukawski.Redakcja muzyczna ogłosiła także. To zestawienie najważniejszych piosenek polskich artystów. Notowanie zostanie przygotowane w oparciu o głosy słuchaczy nadsyłane na kartkach pocztowych. -- mówi Piotr Stelmach.Piosenki z największą liczbą głosów zaprezentują Marcin Łukawski, Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Polski Top Radia 357 pojawi się na antenie w poniedziałek 3 maja 2021 roku w godz. 9.00 - 21.00. Piotr Stelmach zapowiada, że podczas Topu pojawią się też nowe elementy. -- dodaje.Radio 357 to stacja założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki. Zespół tworzy obecnie ponad 100 autorów, dziennikarzy oraz osób organizujących pracę radia. Audycje przygotowują m.in. Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski, Kuba Strzyczkowski, Marcin Łukawski, Krystian Hanke, Michał Olszański, Ernest Zozuń, Patrycjusz Wyżga, Katarzyna Borowiecka, Marta Malinowska, Marcin Cichoński, Katarzyna Pruchnicka, Tomasz Gorazdowski, Tomasz Rożek, Paulina Wilk, Tomasz Michniewicz, Aleksandra Budka, Gabriela Darmetko, Mateusz Fusiarz, Piotr Stelmach, Marta Kula, Michał Gąsiorowski, Agnieszka Obszańska, Izabela Woźniak, Paweł Sołtys, Daniel Wyszogrodzki, Tomasz Jeleński, Katarzyna Kłosińska, Filip Jaślar, Łukasz Błąd, Krzysztof Szubzda, Bartosz Gil, Baasch, Łukasz Dunaj, Justyna Godz, Agnieszka Szwajgier, Marcin Klimkowski.Radio 357 wprowadziło również serwisy informacyjne nadawane rano i popołudniu. Przygotowuje je zespół 10 dziennikarzy i reporterów oraz 9 korespondentów zagranicznych. Pracę newsroomu koordynuje Justyna Mączka.Na początku kwietnia zespół Radia 357 uruchomił usługę "Twoje 357". To platforma podcastowa umożliwiająca dostęp do ponad 700 audycji emitowanych od startu radia. Obecnie to ponad 1000 godzin podcastów, a codziennie dodawanych jest ok. 20 nowych audycji. Wśród nich są też podcasty specjalne - nie emitowane na antenie. Usługa dostępna jest dla Patronów radia. Podcastów można słuchać poprzez stronę internetową Radio357.pl oraz przez aplikację Radio 357 dostępną na systemy Android i iOS.Radio 357 utrzymuje się z wpłat słuchaczy. Aktualnie prawie 29 000 Patronów przekazuje już niemal 630 000 zł miesięcznie poprzez serwis Patronite.Radia 357 można słuchać bezpłatnie przez aplikację (Android i iOS), stronę internetową, agregatory stacji internetowych (m.in. OpenFM, WP Pilot, Patronite Audio, TuneIn, Replaio, MyTuner, MediaU). Stacja zwiększa także zasięg poprzez rosnącą dostępność w telewizjach kablowych.